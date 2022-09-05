İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'Pakistan' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, Pakistan'da selden etkilenenler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan insani yardım kampanyasına ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'daki sel nedeniyle 1000'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin üçte ikisinin su altında kaldığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu kaydedildi.
Selden etkilenen Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımlarının sürdüğü belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandığı vurgulanarak, "AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek" denildi.
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