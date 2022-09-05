İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere ’Pakistan’ genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandığı vurgulanarak, "AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek" denildi.

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