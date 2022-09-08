DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu | Kureyşi ve Bağdadi'nin hocası çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye'de yakalandığını açıkladı. DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. “Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Kureyşi ve Bağdadi'nin hocası olduğu öğrenildi. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesinde 8 ayda toplam 890 teröristin yakalandığı belirtildi.
Başkan Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını ifade etti.
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"BAĞDADİ VE KARDAŞ'TAN SONRA DEAŞ'IN EN ÖNEMLİ YÖNETİCİLERİNDEN"
Bu teröristin DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan DEAŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.
BM Güvenlik Konseyi raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti
Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporunda da geçiyordu.
Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla, yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.
YAKALANAN DEAŞ'LI BAĞDADİ VE KUREYŞİ'NİN HOCASI ÇIKTI
İstanbul'da İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Kureyşi ve Bağdadi'nin hocası olduğu öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonla gözaltına alınan DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Komitesi raporlarında, DEAŞ, zengin bir aileden gelen Sumaidai'yi önce kadı yaptı.
Mahkemelere girip çıkan Sumaidai'nin dini bilgisinin iyi olduğunu gören örgüt liderleri onu kadıları eğitmekten sorumlu tuttu. Bir süre kadıları eğiten Sumaidai daha sonra örgüt içerisinde eğitim bakanı olarak görevlendirildi. Sumaidai, aynı zamanda DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ile Ebu Bekir el-Bağdadi'nin de hocaları olduğu öğrenildi. Örgüt içerisinde Sumaidai'nin eğitim bakanlığından sonra adalet bakanı olmasına karar verildi. Bir süre de adalet bakanlığı yapan Sumaidai, aynı zamanda verdiği fetvalarla da Avrupa ve dünya üzerindeki birçok eyleme yön verdi.
7 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN SARIYERDE YAKALANDI
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 ay önce Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi. Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına aldı.
BM RAPORLARINDA ÖRGÜT LİDERİ OLABİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU
DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden biri olan Sumaidai'yle ilgili 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da detaylar yer almıştı. Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.
8 AYDA 690 TERÖRİST YAKALANDI
Türkiye'nin terör örgütleriyle amansız mücadelesi tam gaz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt geneli ve sınır ötesinde PKK/YPG ve DEAŞ'a nefes aldırmıyor.
A Haber canlı yayınında 8 ayda DEAŞ üzerine düzenlenen operasyonların detayları aktarıldı.
ÖLDÜRÜLEN VE YAKALANAN DEAŞ LİDERLERİ
ABU ZEYD / ÜSTAD ZEYD 08.09.2022 (İSTANBUL)
MAHİR EL-AGAL 12.07.2022 (CİNDERES)
EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ EL KUREYŞİ 03.02.2022 (İDLİB)
EBU BEKİR EL BAĞDADİ 26.07.2019 (İDLİB)
ABDULNASİR KARDAŞ 20.05.2020 (IRAK)
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