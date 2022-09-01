Can kaybı 1208’e yükseldi! Felaketi yaşıyorlar! Pakistan’da muson yağmurları can almaya devam ediyor

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yağışların Eylül ayı boyunca devam edebileceğini belirten NDMA, "Eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış olması muhtemeldir" dedi. Öte yandan özellikle Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışların beklendiği ve halkın ani su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Pakistan Ordusu, şu ana kadar bini hava operasyonları ile olmak üzere 50 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.