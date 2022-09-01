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Can kaybı 1208'e yükseldi! Felaketi yaşıyorlar! Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Can kaybı 1208’e yükseldi! Felaketi yaşıyorlar! Pakistan’da muson yağmurları can almaya devam ediyor

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajans verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244’ünü kadın, 416’sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 416'sı çocuk toplam bin 208 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI SAYISI 1208

Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 416'sı çocuk toplam bin 208 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yağışların Eylül ayı boyunca devam edebileceğini belirten NDMA, "Eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış olması muhtemeldir" dedi. Öte yandan özellikle Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışların beklendiği ve halkın ani su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Pakistan Ordusu, şu ana kadar bini hava operasyonları ile olmak üzere 50 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yaşanan seller sebebiyle bir milyon 172 bin 549 ev hasar gördü, bunlardan 436 bin 307'si tamamen yıkıldı. Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu. Kurulan yardım kamplarında yaşayanların sayısı ise 472 bin 313'e düştü.

BAŞBAKAN ŞERİF'TEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Pakistan'daki selde zarar gören insanlar için büyük bir yardım çabası içerisinde olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 uçak Pakistan'a indi. Yarın 2 tane daha gelecek. Ayrıca yardım malzemeleri taşıyan tren Ankara'dan Pakistan'a geldi" demişti. Başbakan Şerif yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

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