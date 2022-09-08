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DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

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Giriş: 08.09.2022 23:28
Güncelleme:08.09.2022 23:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye’de yakalandığını açıkladı.
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