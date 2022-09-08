DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye’de yakalandığını açıkladı.