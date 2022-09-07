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Son dakika | DEAŞ'a üst düzey darbe! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika | DEAŞ’a üst düzey darbe! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının eylem hazırlığındayken yakalandığını bildirdi.

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