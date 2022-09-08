Fransa Paris saldırısını yöneten DEAŞ’lı teröristi Lafarge’a CEO yaptı! Kirli işbirliği deşifre oldu

İSTİHBARATIN ADAMI

"Fransa açısından infiale sebep olacak" diye nitelendirdiği olayla ilgili Karakelle "Avrupa'daki en büyük terör saldırılarından olan Bataclan saldırılarını (2015) yaptıran, yöneten DEAŞ'ın sözde Rakka ve dış istihbarat ile dış operasyonlar sorumlusu Ebu Lokman, Lafarge ve Fransız istihbaratının paralı adamı. Belgesi var, Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasının paralel yönetim kurulu içinde. Toplantılara Lafarge ve Fransız istihbaratı yetkilileri de katıldı" diye konuştu.

Karakelle, Fransa'da devam eden Lafarge davası hakkında da şu bilgileri verdi:

Dava Fransız devleti tarafından değil, DEAŞ'ın geleceği belli olmasına rağmen fabrikadaki Suriyeli işçileri tahliye etmeyip esir düşmelerine, hatta öldürülmelerine neden olan Lafarge'ın mağdur ettiği aileler tarafından açıldı. Davanın hakimi 4 kere değişti. Kimse bu konuya dokunmak istemiyor. Bu adli yılda duruşmaları takip edeceğiz.