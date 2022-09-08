Başkan Erdoğan’dan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

2. Elizabeth'in 70 yıl tahtta kaldığını ve bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Biden, Kraliçe'nin, tüm hayatını hizmete adadığının altını çizdi.

Biden, eşi Prens Philip'in de desteğiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in birçok zorluğa göğüs gerdiğini aktararak "Kraliçe 2. Elizabeth, eşsiz şerefi ve sebatıyla ABD ve İngiltere arasındaki bağları güçlendiren bir devlet kadınıydı. İlişkimizi özelleştirmede bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth ile 1982'deki İngiltere ziyaretinde tanıştığını belirten Biden, son olarak 2021 Haziran'daki İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisi ve eşini ağırladığını anlattı.

Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in 14 ABD başkanı gördüğünü ve 11 Eylül saldırılarının ardından ülkenin acısını paylaştığını aktardı.

Kraliçe'nin vefatının ardından tahta oturan Kral 3. Charles ve eşiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bugün dualarımız ve kalplerimiz İngiltere ve Commonwealth halkının yanında. Kraliyet Ailesi'ne en içten taziyelerimiz iletiyoruz. Sadece Kraliçe için değil, ailenin sevgili annesi, büyük annesi ve büyük büyük annesi için de yastayız. Kraliçe'nin mirası İngiltere ve dünya tarihinin sayfalarında yaşayacak."

Öte yandan eski ABD Başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump da sosyal medya hesaplarından Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.