09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi! DEAŞ lideri nasıl yakalandı?

DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi! DEAŞ lideri nasıl yakalandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 10:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye'de yakalandığını açıkladı. DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
75 şüpheli gözaltına alındı
75 şüpheli gözaltına alındı
Başkan Erdoğan’dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
Başkan Erdoğan'dan Balkan turuna ilişkin paylaşım
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
Yarkadaş İYİ Parti’nin ihale ağını yayınladı
Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını yayınladı
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı!
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı!
Türkiye’den Pakistan’a 12. uçak
Türkiye'den Pakistan'a 12. uçak
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da açılışa
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da açılışa
6’lı masa dağılıyor mu?
6'lı masa dağılıyor mu?
Ortak basın toplantısı
Ortak basın toplantısı
Daha Fazla Video Göster