09 Eylül 2022, Cuma
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DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi! DEAŞ lideri nasıl yakalandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye'de yakalandığını açıkladı. DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.