'DEAŞ gelini'nden kan donduran itiraflar peş peşe geldi! '3 çocuğumun ölümüne üzülmüyorum’
Bir teröristle evlendikten sonra Suriye'ye giden 15 yaşındaki Şamima Begüm DEAŞ'a dahil olmuştu. 'DEAŞ'ın gelini' lakabı takılan genç kız İngiltere vatandaşlığından çıkartıldı, 3 çocuğunu da DEAŞ kampında kaybetti. Daha 21’indeyken yaşadığı dönüşümle bütün dünyayı tekrar şaşırtan Şamima Begüm bu defa da yeni itiraflarıyla gündeme oturdu. İşte ayrıntılar...
Daha 15 yaşındayken tüm dünyanın gözü üzerindeydi. Bangladeş kökenli ailesinin tüm uyarılarına rağmen doğup büyüdüğü Londra'dan ayrıldı ve Suriye'ye kaçtı. Herkes onu konuşuyordu. Bir teröristle evlenip Suriye'ye giden 15 yaşındaki genç kız DEAŞ'a üye olmuştu. Başta ülkesi olmak üzere bütün dünyayı şaşkına çeviren genç kız için 'DEAŞ'ın gelini' lakabı takılmıştı artık. Aniden uluslararası basının gözdesi haline gelmişti. İngiltere vatandaşlığından çıkartıldı, 3 çocuğunu da DEAŞ kampında kaybetti. 21 yaşındayken yaşadığı dönüşümle herkesi yeniden şaşırtan Şamima Begüm yine gündem oldu. Nedeni de ünlü bir İngiliz gazetecinin genç kadın hakkında ortaya attığı iddialar... Belgesel yönetmeni Andrew Drury'nin Begüm hakkında söyledikleri İngiltere'yi ayaklandırdı.
15 YAŞINDAYKEN TERÖRİSTLE EVLENİP ÜLKEYİ TERK ETMEYE KARAR VERDİ
25 Ağustos 1999'da İngiltere'de dünyaya gelen Şamima Begüm, sakin bir çocukluk geçirdi. Ailesi Bangladeş kökenli olan Begüm, küçük yaşlardan itibaren dindar biri olarak yetiştirildi. Londra'nın doğusundaki Bethnal Green Academy'de orta öğrenimini tamamlayan Begüm'ün adını tüm dünyaya duyuran ve onu 'olayların kadını' yapan olay ise Şubat 2015 yılında meydana geldi. Henüz 15 yaşındaydı. Yakın arkadaşları Amira Abase ve Kadiza Sultana ile birlikte kararını verdi ve üçü hep birlikte ülkeyi terk etme kararı aldı. İstikamet Suriye'ydi.
"Yaşları birbirine yakın olan üç genç kızın Suriye yolculuğu turistik bir geziden ibaret değildi. Onlar Suriye'ye yaşamak için gidiyorlardı. Hiçbir kimseye haber vermeden ülkelerinden kaçan üçlünün havalimanındaki telaşlı hareketleri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hem gergin hem de heyecanlıydılar. Yaptıkları Suriye yolculuğunun detayları ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Aralarında Şamima Begüm'ün de olduğu üç genç kız, bu yolculuğu terör örgütü DEAŞ'a katılmak için yapacaklardı. Şamima Begüm'ün hayatında artık hiçbir şey aynı kalmayacaktı."
İFADELERİ İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI
Şamima Begüm, DEAŞ'lı bir teröristle evlenmiş ve kısa zaman içinde hamile kalmıştı. Çocuğu dünyaya geldi ancak açlık ve hastalık sebebiyle bebeğini kaybetti. Kısa bir zaman sonra tekrar hamile kaldı. Ancak bu çocuğunu da yine benzer sebeplerden ötürü kaybetti. İki çocuğunu da peş peşe kaybeden Begüm, ülkesi İngiltere'de ise basının ilgi odağı haline geldi. Takvimler 2019'u gösterdiğinde ise Begüm'ün hayatı dramatik bir şekilde bir kez daha değişime uğradı. Begüm, Suriye'de DEAŞ'lıların tutulduğu bir kampta bulundu. Artık 19 yaşına gelmişti ve daha sonra kaybedeceği üçüncü çocuğuna hamileydi. Ancak Begüm artık DEAŞ'ın sonunun geldiğini düşünüyor ve İngiltere'ye dönmek istiyordu.
Kendisiyle röportaj yapan gazetecilere artık İngiltere'ye dönmek istediğini söyleyen Begüm'ün bu sözleri kısa sürede İngiliz kamuoyunda tartışma yarattı. Ülkeyi ikiye bölen Begüm'ün zor durumda olduğunu düşünenler ona yardım eli uzatılması gerektiğini söylerken onun terör örgütü DEAŞ'a katılmasını doğru bulmayanlar ise genç kadının isteğinin kabul edilmemesini savundu. Tartışma yaratan Begüm'ün isteği İngiliz hükümeti tarafından reddedildi. Genç kadının İngiliz vatandaşlığından çıkarılması onu yine bir kez daha basının ilgi odağı yaptı.
ORTAYA ATTIĞI İDDİALAR ŞOKE ETTİ
2021 yılının sonbaharında İngiltere'de bir televizyon programına katılan Begüm, söyledikleriyle ekranda İngilizleri yine şaşırtmayı başardı. Modern bir görünümle ekrana çıkan Begüm, terörist olduğunu kabul etmedi, DEAŞ'a katıldığında örgütün 'ölüm tarikatı' olduğunu bilmediğini söyledi. "Çok gençtim ve onların vahşi yüzlerini göremedim" diyen Begüm, terörden yargılanmak üzere dahi olsa İngiltere'ye dönmeyi çok istediğini söyledi. Röportaj esnasında çarşaf yerine kameraların karşısına şapka ve askılı tişörtle çıkan Begüm'ün tırnaklarına oje sürmesi ve makyaj yapmış olması dikkat çekti.
"Tek söylemek istediğim şey çok üzgün olduğum ve ikinci bir şansı hak ettiğim" diyen Begüm, DEAŞ'a katılmasının bir aptallık olduğuna dikkat çekti. Genç kadının geçirdiği büyük değişim ve İngiliz halkından özür dilemesi kimilerince samimi bulundu, kimileri ise onun imaj değişikliğinin bir 'tanıtım çalışması' olduğunu iddia etti. 2022'nin şubat ayına kadar İngiliz gazetecilerin röportaj yapmak için adeta yarıştığı Begüm, 24 Şubat 2022 tarihinden sonra ise gündemin ilk sıralarından hızlıca düştü. Bunun nedeni ise Ukrayna'daki Rus işgaliydi. Geçtiğimiz günlerde ünlü İngiliz gazeteci Andrew Drury'nin Begüm hakkında ortaya attığı iddialar herkesi şaşkına çevirdi.
'ÜÇ ÇOCUĞUMUN ÖLÜMÜ ARTIK BENİ ÜZMÜYOR'
Özellikle Orta Doğu hakkında yaptığı belgesellerle adını duyuran İngiliz gazeteci Andrew Drury, geçtiğimiz günlerde Şamima Begüm ile bugüne kadar yapmış olduğu görüşmelere dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Şamima Begüm'ün İngiliz basınına doğruları söylemediğini ve İngilizleri manipüle ettiğini söyleyen Drury, genç kadına üç çocuğunun ölümü hakkında sorular sorduğunda ondan şaşırtıcı bir cevap aldığını söyledi.
Üç çocuğunun ölümü hakkında Begüm'ün kendisine "Açıkçası hayatımın o dönemini kapattım. Bu durum beni artık çok da fazla üzmüyor" dediğini aktaran Drury, genç kadının verdiği cevabın kendisini afallattığını söyledi. Drury, "Cevaplarını duyduğumda büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. Üç çocuğunuz öldüğünde bu kadar kısa bir süre içinde atlatamazsınız. Bu korkunç olay her insanı travmatize eder. Ama Şamima hiç de böyle bir tavır sergilemedi" diye konuştu.
'PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VAR'
Şamima Begüm'ün sağlıklı bir ruh haline sahip biri olmadığını söyleyen İngiliz gazeteci Drury, "Şamima'nın ciddi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyorum" dedi. Genç kadının sağlam bir karaktere sahip olmadığını söyleyen Begüm, "Eskiden onun için derinden üzülüyordum ve onun gerçekten bir kurban olduğunu düşünüyordum. Çünkü ben de bir kız babasıyım ve bunca zaman boyunca onu korumak istedim" dedi. Begüm ile yaptıkları röportaj sona erdiğinde genç kadına sarıldığını ancak onun hakkındaki düşünceleri değiştikten sonra bu sarılışından ötürü kendini suçlu hissettiğini söyleyen Drury, "Şamima benden kendisine götürmem için bazı giysiler istedi. Ancak bu giysiler sadece ısınmak için ihtiyaç duyulan kışlık kıyafetler değildi. Benden özellikle bir dar bir kot pantolon ve kapüşonlu bir üst istediğini söyledi" diye konuştu.
İngiliz gazeteci, Begüm'ün en çok da kendisini Ukrayna konusuna dair şaşırttığını söyledi. İmaj değişikliğinden sonra Begüm'ün tekrar ilgi odağı olmaya başladığını ancak tam da bu dönemde Ukrayna krizinin patlak verdiğini hatırlatan Drury, "Ukrayna halkının çektiği acı onun umurunda değildi. Ukrayna dışındaki haberlerin yeterince ilgi çekmemesinden çok rahatsız oldu. Bu da bana çok benmerkezci bir hareket olarak geldi" diyerek genç kadının samimi biri olmadığını vurguladı. İngiliz belgeselcinin Şamima Begüm hakkında ortaya attığı iddialar İngiltere'yi bir kez daha ikiye böldü. 2019'da İngiltere vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm şu anda Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir kampta tutulmaya devam ediyor.
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