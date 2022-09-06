’DEAŞ gelini’nden kan donduran itiraflar peş peşe geldi! ’3 çocuğumun ölümüne üzülmüyorum’

ORTAYA ATTIĞI İDDİALAR ŞOKE ETTİ

2021 yılının sonbaharında İngiltere'de bir televizyon programına katılan Begüm, söyledikleriyle ekranda İngilizleri yine şaşırtmayı başardı. Modern bir görünümle ekrana çıkan Begüm, terörist olduğunu kabul etmedi, DEAŞ'a katıldığında örgütün 'ölüm tarikatı' olduğunu bilmediğini söyledi. "Çok gençtim ve onların vahşi yüzlerini göremedim" diyen Begüm, terörden yargılanmak üzere dahi olsa İngiltere'ye dönmeyi çok istediğini söyledi. Röportaj esnasında çarşaf yerine kameraların karşısına şapka ve askılı tişörtle çıkan Begüm'ün tırnaklarına oje sürmesi ve makyaj yapmış olması dikkat çekti.

"Tek söylemek istediğim şey çok üzgün olduğum ve ikinci bir şansı hak ettiğim" diyen Begüm, DEAŞ'a katılmasının bir aptallık olduğuna dikkat çekti. Genç kadının geçirdiği büyük değişim ve İngiliz halkından özür dilemesi kimilerince samimi bulundu, kimileri ise onun imaj değişikliğinin bir 'tanıtım çalışması' olduğunu iddia etti. 2022'nin şubat ayına kadar İngiliz gazetecilerin röportaj yapmak için adeta yarıştığı Begüm, 24 Şubat 2022 tarihinden sonra ise gündemin ilk sıralarından hızlıca düştü. Bunun nedeni ise Ukrayna'daki Rus işgaliydi. Geçtiğimiz günlerde ünlü İngiliz gazeteci Andrew Drury'nin Begüm hakkında ortaya attığı iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

'ÜÇ ÇOCUĞUMUN ÖLÜMÜ ARTIK BENİ ÜZMÜYOR'

Özellikle Orta Doğu hakkında yaptığı belgesellerle adını duyuran İngiliz gazeteci Andrew Drury, geçtiğimiz günlerde Şamima Begüm ile bugüne kadar yapmış olduğu görüşmelere dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Şamima Begüm'ün İngiliz basınına doğruları söylemediğini ve İngilizleri manipüle ettiğini söyleyen Drury, genç kadına üç çocuğunun ölümü hakkında sorular sorduğunda ondan şaşırtıcı bir cevap aldığını söyledi.

Üç çocuğunun ölümü hakkında Begüm'ün kendisine "Açıkçası hayatımın o dönemini kapattım. Bu durum beni artık çok da fazla üzmüyor" dediğini aktaran Drury, genç kadının verdiği cevabın kendisini afallattığını söyledi. Drury, "Cevaplarını duyduğumda büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. Üç çocuğunuz öldüğünde bu kadar kısa bir süre içinde atlatamazsınız. Bu korkunç olay her insanı travmatize eder. Ama Şamima hiç de böyle bir tavır sergilemedi" diye konuştu.