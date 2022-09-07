Hizmet için değil zam için görevde! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ulaşımda zam yapamadığı için dert yandı!
CHP'li belediye başkanlarının zam sevdası bitmiyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, UKOME’de azınlıkta olduklarını söyleyip zam yapamadıkları için dert yandı. Soyer geçtiğimiz aylarda servis ve minibüs ücretleri üzerinden toplu ulaşım araçlarına zam yapmaya çalışmış UKOME'de reddedilmişti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de su ve otobüs ücretlerine yönelik açıklama yaparak "Neden pahalı" eleştirileriyle ilgili savunma yapmaya çalıştı.
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Yeni Asır'ın haberine göre; Soyer toplu ulaşımda her yolcunun cebine belediye tarafından 12 TL para konulduğunu iddia eden Soyer, "Otobüste, suda maliyetleri karşılayamazsak hizmet üretemeyiz. Bizim yaptığımız şey ne suda ne toplu taşımada maliyeti karşılamıyor. Biz darphane gibi para basıp adeta bunların vatandaşa ulaşmasını sağlıyoruz. Ancak biz darphane değiliz. Sürdürülemez bir şey yapıyoruz. Otobüsteki her yolucunun cebine 12 lira para koyuyoruz, oradan oraya gidebilsin diye. Bırakın onun verdiği parayı biz onun cebine 12 TL para koyuyoruz... Bizim toplu ulaşımı verebilmemiz için maliyetini karşılamamız lazım" diye konuştu.
'BİZİ ENGELLİYORSUNUZ'
UKOME'DE azınlıkta olduklarını, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve diğer il müdürlüklerinin çoğunlukta olduğunu da kaydeden Tunç Soyer, "Bizim sürekli olarak otobüs fiyatına maliyeti yansıtmamız gerekiyor, UKOME'de azınlıktayız, sürekli reddediyorlar. Siz bizim maliyeti karşılayacak bedel koymamızı engelliyorsunuz. Bu doğru değil. Bütün İzmir'i cezalandırıyorsunuz" dedi.
SENE BAŞINDA AKTARMA ÜCRETİNE YÜZDE 40 ZAM!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam yaptıklarını açıklamıştı. Toplu ulaşım araçlarına ödenen tam biniş ücreti 3,46 liradan 4,70'e çıkartıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruşa yükselirken, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş oldu.
Her ne kadar Başkan Soyer, ulaşım zammını yüzde 36 olarak açıklasa da, aktarmalara getirilen zamlarla birlikte gerçek zam oranının yüzde 36'nın üstünde olduğu ortaya çıktı.
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