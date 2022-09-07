Tahıl krizine son veren Türkiye'nin başarısı Putin'in dilinde: İhtiyaç sahiplerine ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Putin, Türkiye arabulucu ülke olmasaydı, bu tahılın ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gideceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi.
Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.
"AVRUPA, ABD'NİN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR"
Putin, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri ABD'nin 'diktatörlüğünü' korumak için feda ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli 'kurallara' göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor" diye konuştu.
"RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR"
"İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı" diyen Putin, "Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de, elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi - Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman?
- YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? Ziraat, Halkbank...
- YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? EK TERCİH TABAN PUANLARI: İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?