İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti! "Tunç Soyer elini cebimizden çek"

"SOYER, ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK"

Gençler, "Tunç Soyer elini cebimizden çek. Burada bu kararları alanlar lüks araçlarından iniyorlar mı acaba? Sorarız, bir kere bile İZBAN'a binmişler mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.