İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti ! "Tunç Soyer elini cebimizden çek"

Ulaşım zamlarını protesto eden bir grup genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu bastı. Gençlerle görevliler arasında arbede yaşandı. Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen protestocu gençler, “Soyer elini cebimizden çek" şeklinde sloganlar attılar. İşte o anlar…

İzmir'de toplu taşımaya yapılan zamlara tepkiler büyüyor.

Bir grup öğrenci İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı zam kararını boykot etmek için oturumun yapıldığı salona gitti.

Ulaşım zammını protesto eden gençler Belediye Meclisi'ni bastı.

Mağdur olduklarını söyleyen gençler sloganları attı.

Ancak öfkeli gençlik içeri alınmadı ve arbede yaşandı.

"SOYER, ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK"

Gençler, "Tunç Soyer elini cebimizden çek. Burada bu kararları alanlar lüks araçlarından iniyorlar mı acaba? Sorarız, bir kere bile İZBAN'a binmişler mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.