14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti ! "Tunç Soyer elini cebimizden çek"

İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti ! "Tunç Soyer elini cebimizden çek"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2022 20:36
Ulaşım zamlarını protesto eden bir grup genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu bastı. Gençlerle görevliler arasında arbede yaşandı. Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen protestocu gençler, “Soyer elini cebimizden çek"  şeklinde sloganlar attılar. İşte o anlar…

İzmir'de toplu taşımaya yapılan zamlara tepkiler büyüyor.

Bir grup öğrenci İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı zam kararını boykot etmek için oturumun yapıldığı salona gitti.

Ulaşım zammını protesto eden gençler Belediye Meclisi'ni bastı.

Mağdur olduklarını söyleyen gençler sloganları attı.

Ancak öfkeli gençlik içeri alınmadı ve arbede yaşandı.

"SOYER, ELİNİ CEBİMİZDEN ÇEK"

Gençler, "Tunç Soyer elini cebimizden çek. Burada bu kararları alanlar lüks araçlarından iniyorlar mı acaba? Sorarız, bir kere bile İZBAN'a binmişler mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti ! Tunç Soyer elini cebimizden çek
İzmirli gençler ulaşım zammını protesto etti ! "Tunç Soyer elini cebimizden çek"
Kayseri’de dehşete düşüren olay!
Kayseri’de dehşete düşüren olay!
1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa
1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları
Anadolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları
İlkyardım bilgisi hayat kurtardı!
İlkyardım bilgisi hayat kurtardı!
Süpermarketin çatısı böyle çöktü
Süpermarketin çatısı böyle çöktü
Selin ardından Ankara
Selin ardından Ankara
Orman arazileri ne oldu?
Orman arazileri ne oldu?
A Haber polis helikopterinde
A Haber polis helikopterinde
Yokuş aşağı giden araç eve daldı!
Yokuş aşağı giden araç eve daldı!
Ankara’da kırmızı alarm! Yağış yeniden başladı!
Ankara'da kırmızı alarm! Yağış yeniden başladı!
Daha Fazla Video Göster