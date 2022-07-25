CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’den zam üstüne zam! Şimdi de arabalı vapura zam geldi

Soyer içine düştüğü mali krizi aşmak için bir yandan borçlanırken diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmaya başladı. Bu güne kadar 1000'in üzerinde daire ve arsa satan Soyer kötü gidişe dur diyemeyince bu sefer de çareyi belediye hizmetlerine art arda zam yapmakta buldu.