CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in zam oyununu UKOME engelledi

TALEPLERİ TEK ÖNERGE OLARAK SUNDU

Çoğunluk kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu için UKOME'den toplu ulaşım ücretlerine zam kararını bir türlü geçiremeyen Soyer bu sefer yeni zam önergesine servis ve minibüs araçlarındaki tarife değişikliğine ilişkin talepleri de ekleyip UKOME'den geçirmek istedi. Durum böyle olunca arada servisçiler ve minibüsçülerin zam talepleri de kaynadı.

Servis işletmecilerinin yüzde 25'lik zam talebi ile minibüsçülerin fiyat artış önerisi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oyları ile UKOME Genel Kurulunda oy çokluğu ile ret edildi.