CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in zam oyununu UKOME engelledi
CHP'nin zamları bitmek bilmezken bir hamle de İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, servis ve minibüs ücretleri üzerinden zam tolu ulaşım araçlarına yapmaya çalıştı. Zam girişimi, UKOME Genel Kurulu'nda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oyları ile reddedildi.
İzmir kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapmak için her türlü yol ve yöntemi deneyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de servis ve minibüs ücretleri üzerinden zam tolu ulaşım araçlarına yapmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi UKOME Genel Kurulu'nda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oyları ile reddedildi.
Ertan Gürcaner'in haberine göre servis ve minibüsçülerin fiyat artışına ilişkin taleplerinin 10 gün içerisinde yapılacak ikinci toplantıda yeniden tartışılıp karara bağlanacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıya bu sefer servis ve minibüs ücretlerindeki tarife artışına ilişkin önergenin toplu ulaşım araçları zam tarifesine ilişkin önergeden ayrı olarak getirileceği ifade edildi. Servis ve minibüsçülerin zam taleplerine ilişkin taleplerinin toplu ulaşım araçlarına yapılmak istenen zamlı tarife ile birlikte aynı önergede UKOME Genel Kuruluna sunulup ret edilmesi 'Kurunun yanında yaş da yandı' yorumlarına neden oldu.
DUVARA TOSLADI
TCDD'nin başvurusu üzerine İdare mahkemesinin toplu ulaşım araçları ücret tarifesine her ay düzenli olarak ÜFE oranında zam yapılmasına ilişkin UKOME kararını iptal etmesinin ardından otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına zam yapmak için yeni yollar arayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yine duvara tosladı.
TALEPLERİ TEK ÖNERGE OLARAK SUNDU
Çoğunluk kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu için UKOME'den toplu ulaşım ücretlerine zam kararını bir türlü geçiremeyen Soyer bu sefer yeni zam önergesine servis ve minibüs araçlarındaki tarife değişikliğine ilişkin talepleri de ekleyip UKOME'den geçirmek istedi. Durum böyle olunca arada servisçiler ve minibüsçülerin zam talepleri de kaynadı.
Servis işletmecilerinin yüzde 25'lik zam talebi ile minibüsçülerin fiyat artış önerisi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oyları ile UKOME Genel Kurulunda oy çokluğu ile ret edildi.
BİR SONRAKİ TOPLANTIDA ÜCRET ARTIŞINA İLİŞKİN TALEPLER AYRI ÖNERGELER HALİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulunda önerge görüşülürken hükümet temsilcilerinin, toplu taşıma, minibüs ve servisçiler için zam taleplerinin tek madde halinde kurula sunulmasına tepki gösterdiği öğrenildi. Genel kurulda ücret artışına ilişkin her iki talebin birbirinden ayrı olarak 10 gün içinde tekrar UKOME Toplantısında masaya yatırılması kararlaştırıldı. Öte yandan taksiciler odası zam talebinde bulunmazken okulların açılmasına sayılı gün kala servis araçlarının bağlı bulunduğu odadan zam talebi gelmesi dikkat çekti.
AK PARTİ GRUBU İTİRAZ ETMİŞTİ
Ağustos ayı başında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü, UKOME'ye sunduğu fiyat artışına ilişkin önergede toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine 1 liralık zam talebinde bulunmuş fakat bu öneri oyçokluğuyla reddedilmişti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Soyer'in talimatı ile konuyu belediye meclisine taşımıştı. AK Parti Gurubu önerge görüşülürken belediye meclisinin toplu ulaşım araçlarına zam yapma yetkisi bulunmadığını belirtip fiyat artışına ilişkin CHP'li meclis üyelerinin oyları ile alınan meclis kararının hukuki dayanağının bulunmadığını iddia etmişti.
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