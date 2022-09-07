Bankamatik memur Tezcan Karakuş Candan 1672 gün izin ve rapor almış
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, 1672 gün (yaklaşık 4,5 yıl) izin ve rapor aldığı ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan’ın, 1 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 203 gün, 2021 yılında ise; 1 Ocak 2021- 21 Eylül 2021 tarihleri arasında toplam 158 gün görevine gitmediği tespit edildi.
Tezcan Karakuş Candan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-d maddesinde yer alan "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediği iddiasıyla dosyasının İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Tezcan Karakuş Candan'ın çalıştığı Çankaya Belediyesi'nde memurların mesai takibi için merkez binada kartlı geçiş sistemi olduğu, kartlı geçiş sistemi olmayan diğer yerlerde de imza föyü kullanıldığı tespit edildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in müfettişliğe gönderdiği ifadesinde; sevk ve idare etmek görevi ve mesai konusundaki hassasiyeti sebebiyle 15 Şubat 2017, 18 Haziran 2019, 2 Aralık 2020 ve 6 Eylül 2021 tarihli Başkanlık Genelgeleri'ni yayınladığını, bu genelgelerde, turnike sistemlerinin ve imza föylerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu, personelin mesai saatlerine titizlikle uyması gerektiğini, sıralı amirin kendi personelinin mesai saatlerine uyup uymadığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu ve titizlikle bu durumu takip etmesi gerektiğini bildirdiğini, bu kapsamda izinsiz, özürsüz veya keyfi olarak göreve geç gelen ya da hiç gelmeyen, erken ayrılmak ve görev mahallini terk etmek suretiyle hizmette aksamaya sebebiyet veren personel hakkında sıralı amirince derhal disiplin ve idari işlemlerin başlatılması gerektiği talimatını verdiğini ifade etti.
Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan'ın belediyenin kurmuş olduğu turnike sisteminde sadece 5 Mayıs 2014 – 4 Ekim 2021 tarihleri arasında (7,5 yıl) 60 adet giriş kaydının olduğu, imza föylerinde imzası olmadığı tespit edildi.
Tezcan Karakuş Candan'ın hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren de rapor kullanmaya başlamasının tespiti üzerine, söz konusu kişinin Atılım Üniversitesinde derslere girip girmediğinin araştırıldığı ve Eylül 2021 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesindeki derslere düzenli olarak girdiğinin anlaşıldığı tespit edildi. Candan'ın kullanmış olduğu rapor izinleri ile mütenasip olmadığı, pandemi döneminde de izinli olduğuna dair dosyada bir bilgi ve belge bulunmadığı tespit edildi. Raporda; şöyle denildi:
"Göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıl hizmetinde, 1672 gün (yaklaşık 4,5 yıl) izin ve rapor kullandığı görülmüştür.
Ayrıca 2015 yılında aynı göreve gelmeme tespitiyle Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan Tevdi Raporunun adı geçen hakkında disiplin soruşturması yapılması istemiyle Çankaya Belediyesine gönderildiği, bu tevdi raporuna istinaden 20 Ekim 2015 tarihli onay ile konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiği, Müfettiş görevlendirildiği, dosyanın işlemden kaldırıldığı anlaşılmıştır."
"Adı geçen TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanlığını yürüttüğü gibi, aynı süreçte de Atılım Üniversitesinde belirli sürelerle kısıtlı olmak üzere ders vermek üzere görevlendirildiği, normal olarak haftada iki gün yarım gün derse gitse bile, ders çıkışlarında belediyeye gitmeyerek; 2020 yılında; 01.01.2020 - 28.02.2020 tarihleri arasında 42 gün ve 01.03.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında da 203 gün olmak üzere toplam 245 gün, 2021 yılında ise; 01.01.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında toplam 158 gün görevine gitmeyerek 'Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek' fiilini işlediğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi uyarınca 6 Eylül 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülen dosyası üzerine devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiştir."
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