Bankamatik memur Tezcan Karakuş Candan 1672 gün izin ve rapor almış

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in müfettişliğe gönderdiği ifadesinde; sevk ve idare etmek görevi ve mesai konusundaki hassasiyeti sebebiyle 15 Şubat 2017, 18 Haziran 2019, 2 Aralık 2020 ve 6 Eylül 2021 tarihli Başkanlık Genelgeleri'ni yayınladığını, bu genelgelerde, turnike sistemlerinin ve imza föylerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu, personelin mesai saatlerine titizlikle uyması gerektiğini, sıralı amirin kendi personelinin mesai saatlerine uyup uymadığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu ve titizlikle bu durumu takip etmesi gerektiğini bildirdiğini, bu kapsamda izinsiz, özürsüz veya keyfi olarak göreve geç gelen ya da hiç gelmeyen, erken ayrılmak ve görev mahallini terk etmek suretiyle hizmette aksamaya sebebiyet veren personel hakkında sıralı amirince derhal disiplin ve idari işlemlerin başlatılması gerektiği talimatını verdiğini ifade etti.

Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan'ın belediyenin kurmuş olduğu turnike sisteminde sadece 5 Mayıs 2014 – 4 Ekim 2021 tarihleri arasında (7,5 yıl) 60 adet giriş kaydının olduğu, imza föylerinde imzası olmadığı tespit edildi.