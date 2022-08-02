İzmir’de akmayan suya zam! Belediyenin tavrı halkı çıldırttı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırdığını belirterek, "5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil! Aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var! Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır: CHP'li Büyükşehir Belediyesi!" dedi.