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İzmir'de akmayan suya zam! Belediyenin tavrı halkı çıldırttı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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İzmir’de akmayan suya zam! Belediyenin tavrı halkı çıldırttı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyu akmayan, vatandaşın su ihtiyacını tankerle karşıladığı Dikili’de suya zam yaptı. Dikili Belediyesi ise kentteki rezaleti es geçip diktiği yeni heykellerin açılışını yaptı.

CHP'li belediyelerin hizmetten ne anladığına dair en bariz örneklerden biri turizm bölgesi Dikili'de yaşandı. Turizm bölgesi olmasına rağmen yıllardır musluklarından su akmayan ilçede su kullanım fiyatları CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aldığı kararla zamlandı.

Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6.77 oranında zam yapıldığını açıkladı. Son zamla birlikte geçtiğimiz ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu. Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.



YÜZDE 200'E ULAŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl kasım ayında İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, temmuz ayında ise yüzde 15.5 oranında zam yapma kararı almıştı. Bununla da yetinmeyen Soyer, elektrik maliyetlerindeki artışı bahane ederek şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlamıştı. Böylece zamları otomatiğe bağlayan Soyer'in, yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.



HALK TANKER KUYRUĞUNDA
İzmir Dikili'de yaklaşık 72 saattir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerindeki bidonlarla kuyruklarda beklerken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yıllardaki su kuyruklarını anımsattı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin su gibi temel bir hizmeti vermeyi de eline yüzüne bulaştırdığını belirterek, "5 gündür insanları bir bardak suya muhtaç etmiştir. Bir değil, iki değil! Aynı tabloyu Foça'da da yaşamıştık. Demek ki ortada bir beceriksizlik, ihmal, plansızlık ve boş vermişlik var! Yaz sıcağında, üstelik turistik bir ilçede vatandaşa yaşatılan bu ilkelliğin tek müsebbibi vardır: CHP'li Büyükşehir Belediyesi!" dedi.

Dikili Belediyesi'nin büyük su sıkıntısı çekilirken sosyal medya hesabından park açılışı ile ilgili görselleri paylaşması halkın tepkisini artırdı. Efsun Güzel, "Sosyal belediyecilikmiş. Sevsinler" derken, Nedret Demirağlı, "Rezil oldum. Yabancı misafirlerim var. Su yok, her yerimiz pislik içinde. Duş yapamıyoruz. Tuvaletler doldu. Zaten arıtmalar doğru dürüst çalışmıyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Susuz geçen 4 günün ardından İZSU, dün yaptığı yazılı açıklamayla ilçeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu.



BAŞKAN, HEYKEL AÇILIŞI YAPTI
İlçede vatandaş en temel hizmet olan su kullanımı ile ilgili sıkıntıların çözülmesini beklerken, CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise hiçbir şey olmamış gibi ilçede yeni dikilen heykellerin açılışını yaptı. "Çocuk Hakları Parkı" adı verilen parkta yapılan tören vatandaşların büyük tepkisini topladı. Başkan Kırgöz'e tepki gösteren vatandaşlar, "Susuz yaz filmi gerçek oldu. Adil Kırgöz istifa. Dikili halkı istifanı istiyor" dedi.

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