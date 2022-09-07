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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hıncını alamadı! Gürsel Tekin'e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı yaptı

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Giriş: 07.09.2022 00:12
Güncelleme:07.09.2022 00:19
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vaadine ilk tepkiyi gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, tepkisini katıldığı canlı yayında da sürdürdü. Tekin'in ağzına geleni söylediğini ifade eden Ağıralioğlu, "Konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor." diye konuştu. İYİ Parti vekili, "Babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz" dedi.
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