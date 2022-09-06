Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boşnak Ulema tarafından tekbirlerle karşılandı

"BU TOPRAKLAR EVLAD-I FATİHAN'DIR. TAYYİP EVLADIM BURALAR SİZE EMANETTİR"

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek arasında geçmişten bu yana var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerin bundan sonraki dönemlerde de artarak devam edeceğini temenni ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 Ekim'i ben çok önemsiyorum. Ölümünden bir gece önceydi, ben de uzun bir yolculuktan geliyordum. Durumunun ağır olduğunu söylediler. Saraybosna Havalimanı'na uçağı indirdik. Oradan hastaneye geçtim. Orada Bakir kardeşim de bizimleydi. Durumunun çok ağır olduğunu bana söylediler. Gerçekten de öyleymiş. Sonraki Bakir dedi ki, 'Babamın aslında şuuru kapalıydı. Ama siz geldikten sonra şuuru açıldı.' Kendisiyle konuşmaya başladığımız zaman şu ifadeleri çok çok iyi önemliydi: 'Burası, bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Tayyip evladım buralar size emanettir.' Bizler de o emaneti o günden bugüne kadar yüklendik ve yola devam ediyoruz. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. Bu emanete sadece Tayyip değil, Türkiye'de bize inanlarla beraber, sizler, hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bizi bölmeye çalışacaklar. Çalışıyorlar da. İçimizden birileri çıkıp gidiyor. Benim yanımda olup da başbakan yaptığım kişilerden bir kısmı çekip gitti. Bize bir şey yapmadılar, kendilerine yaptılar. Aynı şey şu anda Bakir kardeşimin yanından çekip gidenler de olmuş. Bunları da göreceğiz, bileceğiz. Bunlar acaba niye çekip gidiyorlar? Burada birilerinin oyunları yok mu? Batı, Müslümanları bölmek, parçalamak için var. Bölecek, parçalayacak ondan sonra da yutacak. Bu işin önündeki en büyük engel siz olacaksınız. Bunlara bu fırsatı vermemek lazım."

"CAMİYİ YAPTIRACAK HAYIRSEVERİMİZİ BULDUK. ŞİMDİ YER ARIYORUZ"

Türkiye'nin, milletinin gönlünde çok müstesna bir yere sahip olan Bosna Hersek'in her daim yanında olmayı sürdüreceğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hocama da söylüyorum. Bize süratle bir yer bulun. Zira burada güzel bir camiye ihtiyacımız olduğunu Bakir kardeşim ve buradaki bütün dostlar söylediler. Camiyi yaptıracak hayırseverimizi bulduk. Şimdi yer arıyoruz. Biz Diyanet İşleriyle ihtiyacımız olduğunda camilerde para topluyoruz. Bu kadar hocanın olduğu yerde bu parayı toplayabiliriz. Camiyi yaptırmak bizden, arsayı bulmak sizden. 'Bir 10, bir de 20 dönüm yer bulduk' dediler. Vaktimiz dar. Bu işi hemen halletmemiz lazım. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Ben bu şiiri okudum diye hapse girdim. Medrese-i Yusufiye'de 4 ay 10 gün yattım. İyi oldu. Oradan çıktık ve güldük. İslam Birliğinin yeni idare binasının bu coğrafyada yaşayan bütün fertlere bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdi camimiz eksik. Hayırseverimizi bulduk. Kendisi de müteahhit. Güzelce bir yerde arsayı temin ederseniz güzel bir projeyle camimizi yaparız."

Programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Türk heyetinden üyeler de katıldı.