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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan'a gidiyor

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan’a gidiyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaşanan sel felaketinin ardından Pakistan'a gidecek.

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