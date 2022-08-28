28 Ağustos 2022, Pazar
Emine Erdoğan'dan selden etkilenen Pakistan halkına "geçmiş olsun" mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, selden etkilenen Pakistan halkı için Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 15:50
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