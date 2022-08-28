Emine Erdoğan'dan selden etkilenen Pakistan halkına "geçmiş olsun" mesajı

"Yıllar sonra Pakistan, ne yazık ki aynı acıyla sınanıyor. Felaketin sebep olduğu yıkımın yakın bir tanığı olarak, Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti. İki uçağımız, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yola çıktı."