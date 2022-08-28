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Emine Erdoğan'dan selden etkilenen Pakistan halkına "geçmiş olsun" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, selden etkilenen Pakistan halkı için Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 15:50
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Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin, 2010 yılında sel felaketi Pakistan'ı vurduğunda yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi olduğunu hatırlattı.

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Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına geçmiş olsun mesajı

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ben de bölgeye gidip yaşanan trajediyi yerinde görerek dünyaya Pakistan için insani yardım çağrısı yapmıştım. Yaraları el birliğiyle sarmaya çalışmıştık."

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Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına geçmiş olsun mesajı

"Yıllar sonra Pakistan, ne yazık ki aynı acıyla sınanıyor. Felaketin sebep olduğu yıkımın yakın bir tanığı olarak, Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti. İki uçağımız, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yola çıktı."

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Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına geçmiş olsun mesajı

Uluslararası toplumun aynı özveriyle hareket edip desteklerini Pakistan'dan esirgememesini umuyor, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Emine Erdoğan’dan selden etkilenen Pakistan halkına geçmiş olsun mesajı

Emine Erdoğan, paylaşımlarında 2010 ziyaretinden ve Türkiye'nin bugünkü yardımlarından görsellere yer verdi.