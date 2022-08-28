Türkiye Pakistan’a sel yardımlarında hava köprüsü kurdu!
Türkiye, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı afet bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 askeri kargo uçağı ile insani yardım malzemeleri gönderdi.
Giriş Tarihi: 28.08.2022
11:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzattı. AFAD koordinasyonunda ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.
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Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve 1000'den fazla Pakistanlı'nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilecek.
İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik 1.120 adet aile tipi çadır, 3.000 adet gıda kolisi, 1.000 adet hijyen malzemesi ve 1.000 adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar temin ve hava yoluyla dün akşam saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi.
Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.