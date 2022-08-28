Türkiye Pakistan’a sel yardımlarında hava köprüsü kurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan'a yardım eli uzattı. AFAD koordinasyonunda ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandı.