20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen ataması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler göreve başlama tarihlerini merak ediyor. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Ataması gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları sonrasında göreve başlama tarihleri merak ediliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.
Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.
Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONRASI İSTENEN BELGELER
Bu sene sözleşmeli öğretmenlik ataması sonrası istenen belgeler hakkında duyuru yayımlanmadı. Ancak geçen sene yapılan atamada aşağıdaki belgeler istenmişti;
1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,
2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;
a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)
b)Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)
4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)
5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)
6- Mal Bildirimi
7- Etik Sözleşmesi
8- Elektronik Başvuru Formu.
9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.
12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
Atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. (Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)
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