Pakistan kabusu yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti! Muson yağmurları geride büyük bir yıkım bıraktı
Pakistan'da 14 Haziran'dan beri devam eden muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e yükselirken, son 24 saatte 28 kişi öldü. Şiddetli yağmurlar nedeniyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı. Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.
1 MİLYON EV HASAR GÖRDÜ
Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.
Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.
İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" paylaşımından bulundu.
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