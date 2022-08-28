Pakistan kabusu yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti! Muson yağmurları geride büyük bir yıkım bıraktı

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" paylaşımından bulundu.