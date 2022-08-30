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Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi

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Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi

İçişleri  Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderilemesine devam edilmektedir.

Şu ana kadar yardımları taşıyan 6 uçak, 1. İyilik Treni ve Yerelden temin olmak üzere bölgeye;

-5.120 adet aile tipi çadır, (420'si uçak, 3.100'ü tren ve 1.600'ü yerel)
-7.990 adet battaniye ve yastık (1.120'si uçak, 6.870'i tren)
-9.864 adet gıda kolisi, (1.000'i uçak, 2.864'ü tren ve 6.000'i yerel)
-3.935 birim muhtelif gıda (kumanya,paket/çuval un, salça, pirinç vb.) (tren)
-2.000 adet bebek maması ve hijyen seti (uçak)
-1.320 koli giyim malzemesi (tren)
-426.000 birim tıbbi malzeme (uçak) gönderilmiştir.
-Toplamda bölgeye 30.08.2022 tarihi itibariyle; (uçak, 1. tren ve yerel dahil) 5.120 adet çadır, 7.990 adet battaniye ve yastık, 9.864 adet gıda kolisi, 3.935 birim muhtelif gıda (kumanya,paket/çuval un, salça, pirinç vb.), 2.000 adet bebek maması ve hijyen malzemesi, 1.320 koli giyim malzemesi ve 426.000 birim tıbbi malzeme sevk edilmiştir.

30.08.2022 tarihinde 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 adet motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniye gönderilmesi planlanmıştır.

AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 STK görevlisi olmak üzere toplamda 20 kişi Pakistan'da görev yapmaktadır.

AFAD Başkanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde; hava köprüsü oluşturulmuş olup nakliye uçakları ve İyilik Treni Seferlerine devam edilecektir.

Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir.

01.09.2022 Perşembe günü çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni 2. Seferi'nin sevki planlanmaktadır.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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