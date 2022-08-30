Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderilemesine devam edilmektedir.
Şu ana kadar yardımları taşıyan 6 uçak, 1. İyilik Treni ve Yerelden temin olmak üzere bölgeye;
-5.120 adet aile tipi çadır, (420'si uçak, 3.100'ü tren ve 1.600'ü yerel)
-7.990 adet battaniye ve yastık (1.120'si uçak, 6.870'i tren)
-9.864 adet gıda kolisi, (1.000'i uçak, 2.864'ü tren ve 6.000'i yerel)
-3.935 birim muhtelif gıda (kumanya,paket/çuval un, salça, pirinç vb.) (tren)
-2.000 adet bebek maması ve hijyen seti (uçak)
-1.320 koli giyim malzemesi (tren)
-426.000 birim tıbbi malzeme (uçak) gönderilmiştir.
-Toplamda bölgeye 30.08.2022 tarihi itibariyle; (uçak, 1. tren ve yerel dahil) 5.120 adet çadır, 7.990 adet battaniye ve yastık, 9.864 adet gıda kolisi, 3.935 birim muhtelif gıda (kumanya,paket/çuval un, salça, pirinç vb.), 2.000 adet bebek maması ve hijyen malzemesi, 1.320 koli giyim malzemesi ve 426.000 birim tıbbi malzeme sevk edilmiştir.
30.08.2022 tarihinde 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 adet motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniye gönderilmesi planlanmıştır.
AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 STK görevlisi olmak üzere toplamda 20 kişi Pakistan'da görev yapmaktadır.
AFAD Başkanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde; hava köprüsü oluşturulmuş olup nakliye uçakları ve İyilik Treni Seferlerine devam edilecektir.
Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir.
01.09.2022 Perşembe günü çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni 2. Seferi'nin sevki planlanmaktadır.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?
- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar oldu 2022?
- Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...