Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi

30.08.2022 tarihinde 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 adet motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniye gönderilmesi planlanmıştır.

AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 STK görevlisi olmak üzere toplamda 20 kişi Pakistan'da görev yapmaktadır.

AFAD Başkanlığımızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü trenlerle ve Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla yardım malzemesi sevk edilmesine yönelik yapmış olduğu planlamalar çerçevesinde; hava köprüsü oluşturulmuş olup nakliye uçakları ve İyilik Treni Seferlerine devam edilecektir.

Aynı zamanda, yerelden çadır ve insani yardım malzemelerinin temini de sürdürülecektir.

01.09.2022 Perşembe günü çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan Pakistan İyilik Treni 2. Seferi'nin sevki planlanmaktadır.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*