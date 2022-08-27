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Başkan Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e geçmiş olsun telefonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Pakistan Başbakanı Şerif’e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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