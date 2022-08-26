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CHP'nin Gülşen'e desteği büyüyor! Ekrem İmamoğlu da Gülşen için ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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CHP’nin Gülşen’e desteği büyüyor! Ekrem İmamoğlu da Gülşen için ortaya çıktı

İmam hatip okullarını ve mensuplarına hakaret ettiği için tutuklanan Gülşen'e CHP'nin desteği artarak devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç'un ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gülşen için paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Adaletsizliğe hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere hakaret/VİDEO

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Skandal sözler sonrası açılan soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçerken, sosyal medya adeta ayağa kalktı. AK Parti'den de peş peşe sert tepki geldi.

MUHALEFET DESTEK VERDİ

İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken CHP'den destek gecikmedi.

İMAMOĞLU DA GÜLŞEN'E DESTEK VERDİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'e destek verdi. İmamoğlu, "Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. Adaletsizliğe hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz." dedi.

Gülşen'in Nisan ayında verdiği konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın" dedi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: ADALETİNİZ BATSIN
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, imam hatip okullarında eğitim görenler için 'sapık' ifadesini kullanan Gülşen'e destek paylaşımı yaparak şu ifadeleri kullandı:

Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!

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