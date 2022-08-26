CHP’nin Gülşen’e desteği büyüyor! Ekrem İmamoğlu da Gülşen için ortaya çıktı

KAFTANCIOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın" dedi.