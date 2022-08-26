Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Malazgirt Zaferi mesajı! Bizans’ın varisleri yaparsa yapsın vatan tektir adı Türk’tür

Nitekim Malazgirt Meydan Savaşı analitik bir akılla ve derinlemesine bir bakışla incelendiğinde; siyasi, askeri, kültürel, toplumsal ve dini boyutları açısından tamamen birbiriyle ters düşmüş iki medeniyetin nasıl bir mücadele halinde olduğu, nasıl bir cepheleşme içinde yer aldığı bariz şekilde görülebilecektir.

Malazgirt Zaferi haklı davalarına inanmış tertemiz yüreklerin, şehadeti peşinen kabullenmiş yüce gönüllerin, mazluma dost zalime düşman kesilmiş kahraman neferlerin unutulmayacak, unutturulmayacak destanıdır.

Büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ın "Ben kendimi Allah'a adadım, benim için şehitlik de, muzaffer olmak da bahtiyarlıktır." sözü esasen paslı kilitleri söküp atan, köhne engelleri yıkıp aşan inanmışlığın tezahür ve temin kuvvetidir.