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Hollywood'da PKK'ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Amerika Birleşik Devletleri teröre desteği bu kez setlere taşıdı. Çevrimiçi platformlarda izleyici ile buluşan SEAL Team adlı dizide ABD ordusu ve terör örgütü PKK/YPG'nin iş birliği gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ karşısında kahraman olarak lanse edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD, bu kez de bu kirli iş birliğini sahneye taşıdı. Amerikan yapımı "SEAL Team" dizisinde örgüt elebaşı Öcalan'ın posteri ve PKK paçavraları aleni bir şekilde sergilendi.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Yıllaca Hollywood filmleri ile dünyaya yön vermeye çalışan ABD bu kez çevrimiçi platformları terör propagandası için kullanıyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veriyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

DEAŞ ÜZERİNDEN PKK'YA MEŞRUİYET ÇABASI

ABD'de 5 sezondur yayınlan SEAL Team adlı dizide Suriye'de ABD ordusu ile terör örgütü PKK/YPG iş birliği açıkça gözler önüne seriliyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/ YPG meşrulaştırılıyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Özellikle de terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması PYJ'li teröristler ön plana çıkarılıyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Dizide terör örgütü PKK'ya ait sembollere aleni şekilde yer veriliyor. Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri de sık sık sergileniyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Greig Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrol oyuncuları arasında David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Pare, Neil Brown ve Aj Buckley gibi isimler bulunuyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;


HOLLYWOOD'DA PKK'YA ALENEN DESTEK / VİDEO

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

ABD'NİN TERÖR ÇELİŞKİSİ

Komik ve trajik. Çünkü ABD'nin de terörist olarak kabul ettiği PKK'ya dair pek çok sembolü içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Abdullah Öcalan'ın posterleri var. Görsellere dikkatle bakıldığı zaman Öcalan'ın posterlerin kullanıldığını görüyorsunuz. O zaman burada bir soru sormak gerekiyor. Kendinizin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün liderini nasıl demokrasi kahramanı özgürlük savaşçısı gibi bir şekilde bütün dünyaya pazarlamaya kalkarsınız? Böyle bir boyutu var.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

KADIN FİGÜRÜ KULLANDILAR

Bir diğer tarafıyla teröristlerin kadın yapılanmasını çok kullandılar. Bu çok anlaşılabilir bir şey hatta PKK'nın güzellenmesi adına bütün dünyaya pazarlanması adına başlarına puşu bağlamış bir takım YPG/ YPJ'li bir takım teröristleri PKK'nın pazarlanması için kadın figürünü kullandılar. Tabiri caizse istismar ettiler. Buna dair çok kuvvetli göndermeler var.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

KAVRAMSAL TUZAK

Bunun altında kavramsal bir tuzak var. Farklı dinlerden farklı mezheplerden farklı meşreplerden ve farklı kavimlerden hatta farklı yaşam tarzlarından gelen insanları laiklik adı altında YPG/PKK'nın altına iteklediler. Bu aslında Türkiye'den rol çalmak bir şekilde itibarsızlaştırmak değersizleştirmek için PKK üzerinden oynanmakta olan bir oyundu ve devam ediyor.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

KASIT MI CEHALET Mİ?

PKK'nın paçavrasını kullanmamışlar Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminin bayrağını kullanmışlar. Bu bir kasıt mı yoksa bir cehaletten mi kaynaklanıyor bu bir fragman olduğu için anlam vermek zor ama ilginç bir şekilde şu tuzak mı var Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimdeki Kürt kardeşlerimizle PKK/YPG'yı bir araya getirme, buna dair bir projeye mi hizmet ediyor bu bayrak kullanma meselesi.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

KARANLIK BİR GÜCÜ TEMSİL EDİYOR

Bir inanışları var demokrasi insan hakları ve özgürlükler… Gerçekten bunlara inanan ABD devletini ve toplumunu temsil etmiyor bunlar. Bu bir terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor aslında. Şu an bu güç ABD'de egemenlik veya etki üretme potansiyeli yakalamış durumda.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Sonuçta bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

Bir temel gerçek var biz haklıyız bizim vatanımıza bizim devletimize bizim evlatlarımıza Mehmetçiklerimize kurşun sıkan vatanımızı bölmeye çalışan bir terör örgütüne karşı yapacağımız mücadelede sonuna kadar haktır.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

ABD'nin ortaya koymuş olduğu bu tavırda sonuna kadar batıldır ve yanlıştır.

Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

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