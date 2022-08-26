Hollywood'da PKK'ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak
Amerika Birleşik Devletleri teröre desteği bu kez setlere taşıdı. Çevrimiçi platformlarda izleyici ile buluşan SEAL Team adlı dizide ABD ordusu ve terör örgütü PKK/YPG'nin iş birliği gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ karşısında kahraman olarak lanse edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD, bu kez de bu kirli iş birliğini sahneye taşıdı. Amerikan yapımı "SEAL Team" dizisinde örgüt elebaşı Öcalan'ın posteri ve PKK paçavraları aleni bir şekilde sergilendi.
Yıllaca Hollywood filmleri ile dünyaya yön vermeye çalışan ABD bu kez çevrimiçi platformları terör propagandası için kullanıyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veriyor.
DEAŞ ÜZERİNDEN PKK'YA MEŞRUİYET ÇABASI
ABD'de 5 sezondur yayınlan SEAL Team adlı dizide Suriye'de ABD ordusu ile terör örgütü PKK/YPG iş birliği açıkça gözler önüne seriliyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/ YPG meşrulaştırılıyor.
Özellikle de terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması PYJ'li teröristler ön plana çıkarılıyor.
Dizide terör örgütü PKK'ya ait sembollere aleni şekilde yer veriliyor. Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri de sık sık sergileniyor.
Greig Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrol oyuncuları arasında David Boreanaz, Max Thieriot, Jessica Pare, Neil Brown ve Aj Buckley gibi isimler bulunuyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HOLLYWOOD'DA PKK'YA ALENEN DESTEK / VİDEO
ABD'NİN TERÖR ÇELİŞKİSİ
Komik ve trajik. Çünkü ABD'nin de terörist olarak kabul ettiği PKK'ya dair pek çok sembolü içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Abdullah Öcalan'ın posterleri var. Görsellere dikkatle bakıldığı zaman Öcalan'ın posterlerin kullanıldığını görüyorsunuz. O zaman burada bir soru sormak gerekiyor. Kendinizin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün liderini nasıl demokrasi kahramanı özgürlük savaşçısı gibi bir şekilde bütün dünyaya pazarlamaya kalkarsınız? Böyle bir boyutu var.
KADIN FİGÜRÜ KULLANDILAR
Bir diğer tarafıyla teröristlerin kadın yapılanmasını çok kullandılar. Bu çok anlaşılabilir bir şey hatta PKK'nın güzellenmesi adına bütün dünyaya pazarlanması adına başlarına puşu bağlamış bir takım YPG/ YPJ'li bir takım teröristleri PKK'nın pazarlanması için kadın figürünü kullandılar. Tabiri caizse istismar ettiler. Buna dair çok kuvvetli göndermeler var.
KAVRAMSAL TUZAK
Bunun altında kavramsal bir tuzak var. Farklı dinlerden farklı mezheplerden farklı meşreplerden ve farklı kavimlerden hatta farklı yaşam tarzlarından gelen insanları laiklik adı altında YPG/PKK'nın altına iteklediler. Bu aslında Türkiye'den rol çalmak bir şekilde itibarsızlaştırmak değersizleştirmek için PKK üzerinden oynanmakta olan bir oyundu ve devam ediyor.
KASIT MI CEHALET Mİ?
PKK'nın paçavrasını kullanmamışlar Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminin bayrağını kullanmışlar. Bu bir kasıt mı yoksa bir cehaletten mi kaynaklanıyor bu bir fragman olduğu için anlam vermek zor ama ilginç bir şekilde şu tuzak mı var Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimdeki Kürt kardeşlerimizle PKK/YPG'yı bir araya getirme, buna dair bir projeye mi hizmet ediyor bu bayrak kullanma meselesi.
KARANLIK BİR GÜCÜ TEMSİL EDİYOR
Bir inanışları var demokrasi insan hakları ve özgürlükler… Gerçekten bunlara inanan ABD devletini ve toplumunu temsil etmiyor bunlar. Bu bir terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor aslında. Şu an bu güç ABD'de egemenlik veya etki üretme potansiyeli yakalamış durumda.
Sonuçta bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
Bir temel gerçek var biz haklıyız bizim vatanımıza bizim devletimize bizim evlatlarımıza Mehmetçiklerimize kurşun sıkan vatanımızı bölmeye çalışan bir terör örgütüne karşı yapacağımız mücadelede sonuna kadar haktır.
ABD'nin ortaya koymuş olduğu bu tavırda sonuna kadar batıldır ve yanlıştır.
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