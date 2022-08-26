Hollywood’da PKK’ya alenen destek! ABD yapımı SEAL Team dizisinde PKK propagandası... Çarpıcı sözler: Kavramsal bir tuzak

ABD'NİN TERÖR ÇELİŞKİSİ

Komik ve trajik. Çünkü ABD'nin de terörist olarak kabul ettiği PKK'ya dair pek çok sembolü içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Abdullah Öcalan'ın posterleri var. Görsellere dikkatle bakıldığı zaman Öcalan'ın posterlerin kullanıldığını görüyorsunuz. O zaman burada bir soru sormak gerekiyor. Kendinizin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün liderini nasıl demokrasi kahramanı özgürlük savaşçısı gibi bir şekilde bütün dünyaya pazarlamaya kalkarsınız? Böyle bir boyutu var.