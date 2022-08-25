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CHP Gülşen'in avukatlığına soyundu! Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç böyle destek oldu

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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CHP Gülşen’in avukatlığına soyundu! Canan Kaftancıoğlu ve Engin Özkoç böyle destek oldu

İmam hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal ifadeler kullanan Gülşen'e, CHP'den destek gecikmedi. Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınız espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar." ifadelerini kullandı.

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