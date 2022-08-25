YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve önlisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar ek tercihlere gözünü çevirdi. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde YKS ek tercihler başladı duyurusu beklenirken ikinci tercihlerini yapmak isteyen üniversite adaylara kılavuz yol gösterecek. Peki, YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS ek tercih tarihleri için henüz açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve YKS ek tercihleri de 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları, bu yıl 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı. İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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- YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
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