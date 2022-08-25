Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Noter sisteminde işi olan vatandaşlar yaşanan aksaklık sonrasında sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Noter işlemlerinin yürütüldüğü Noter Bilgi Sistemi'nde yaşanan aksaklıklar sonrasında sorunun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?
Noterlik Bilgi Sistemi'nde devam eden teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelindeki tüm noterlerde araç alım-satımları durdu.
NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN DÜZELECEK?
Sorunun ne zaman düzeleceğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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