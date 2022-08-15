Basın özgürlüğünden dem vuranlar sus pus! Fondaş medyaya çıtları çıkmadı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını kabul etmesi ve "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" ifadeleri, gözleri gazeteci cemiyeti ve sendikalarına çevirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Muharrem İnce'nin iddiaları hakkında konuşmak istemedi ve "Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil" derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği konuyla ilgili açıklama yapmadı.