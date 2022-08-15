Basın özgürlüğünden dem vuranlar sus pus! Fondaş medyaya çıtları çıkmadı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ifşa ettiği, CHP ve İYİ Parti’nin yandaş medyayı maaşa bağladığı iddiasını Tele 1 Genel Yönetmeni Yanardağ da kabul etmesinin ardından gözler gazeteci cemiyeti ve sendikalarına çevirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil." derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği yetkilileri ise konuyla ilgili konuşmadı.
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını kabul etmesi ve "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" ifadeleri, gözleri gazeteci cemiyeti ve sendikalarına çevirdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Muharrem İnce'nin iddiaları hakkında konuşmak istemedi ve "Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil" derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği konuyla ilgili açıklama yapmadı.
"ÇOK DA MESLEK KONUSU DEĞİL"
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto: "Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil. Siyasete girmek istemiyorum. Hiç politikaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi bu sonuçta politika. Muharrem (İnce) beni de hiç ilgilendirmiyor. O konular beni ilgilendirmiyor. Gazetecileri ilgilendiren konular bizim konularımız."
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER CEMİYETİ DE SESSİZ
Çağdaş Gazeteciler Derneği yetkilileri de muhabirimizin konuyla ilgili sorularına dönüş yapacaklarını söyledi ancak geri dönüş yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu. Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.
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