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Son dakika: Van’da terör operasyonu

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Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Son dakika: Van’da terör operasyonu

Son dakika haberine göre Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 21 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşte haberin detayları...

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