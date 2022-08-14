CHP ve İYİ Parti’nin gazetecileri maaşa bağladıkları ortaya çıktı ama patronlardan çıt yok!









Breh breh! Nezdimizde delikli kuruş bile etmeyen bu gazeteci müsveddesinin hal-i pürmelaline bakın. Merdan Yanardağ, senelerdir MHP hakkındaki hikâyeden iddiaların ardındaki kripto isimdir. Bu şahsın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil ettiği bizi şaşırtmadı. Gazeteci kisvesi altında faaliyet yürüten bu oyun uşağı, devlet düşmanıdır. 'Soğuk Savaş dönemi partisi' tanımına en çok CHP uyar. Ha, Merdan Efendi de Soğuk Savaş döneminden kalmadır. Kendisi ayrıca fikir çöplüğüne yollanmış Marksizm'den artan çapsız gazeteciler kategorisine girer."