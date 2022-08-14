14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP ve İYİ Parti'nin gazetecileri maaşa bağladıkları ortaya çıktı ama patronlardan çıt yok!

CHP ve İYİ Parti'nin gazetecileri maaşa bağladıkları ortaya çıktı ama patronlardan çıt yok!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.08.2022
ABONE OL
CHP ve İYİ Parti’nin gazetecileri maaşa bağladıkları ortaya çıktı ama patronlardan çıt yok!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ifşa ettiği, CHP ve İYİ Parti’nin yandaş medyayı maaşa bağladığı iddiasını Tele 1 Genel Yönetmeni Yanardağ da kabul etti. Ancak basın özgürlüğünden dem vuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener sessizliğe gömüldü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamasına kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını doğruladı, CHP ve İyi Parti'den para aldıklarını kabul etti. Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Ne yapıyoruz? Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.



AÇIKLAMA YAPMADILAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merdan Yanardağ'ın partilerinden para aldığı açıklamalarına cevap vermedi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve KRT Genel Müdürü Adnan Bulut'un, konuyla ilgili açıklamada bulunmaması dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Merdan Yanardağ'ın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil etmesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti. Yalçın, şunları söyledi: "Merdan Yanardağ, CHP ve İP'ten para aldığını itiraf etmiş.





Breh breh! Nezdimizde delikli kuruş bile etmeyen bu gazeteci müsveddesinin hal-i pürmelaline bakın. Merdan Yanardağ, senelerdir MHP hakkındaki hikâyeden iddiaların ardındaki kripto isimdir. Bu şahsın Soğuk Savaş sonrası refleksiyle faaliyetlerini paraya tahvil ettiği bizi şaşırtmadı. Gazeteci kisvesi altında faaliyet yürüten bu oyun uşağı, devlet düşmanıdır. 'Soğuk Savaş dönemi partisi' tanımına en çok CHP uyar. Ha, Merdan Efendi de Soğuk Savaş döneminden kalmadır. Kendisi ayrıca fikir çöplüğüne yollanmış Marksizm'den artan çapsız gazeteciler kategorisine girer."






"PARALI BORAZAN"
Gazeteci Zeki Bahçe de, "Merdan Yanardağ eveleyip gevelese de sonunda Muharrem İnce'nin iddiasını kabul edip itiraf etti. 'Evet anlaşma yaptık, CHP'nin mitinglerini para karşılığı canlı yayınlıyoruz.' Bir daha çıkıp da biz tarafsızız, bağımsızız deme. 'CHP'nin ve İP'in paralı borazanıyız de' tamam mı?" dedi.

Muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar "MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HARACA BAĞLAMIŞLAR"
İnce’nin iddialarına CHP ve İP neden sessiz? İNCE'NİN İDDİALARINA CHP VE İP NEDEN SESSİZ?
Yanardağ mangırların kaynağını açıkladı! YANARDAĞ MANGIRLARIN KAYNAĞINI AÇIKLADI!
CHP’den maaş alan gazeteciler kim? CHP'DEN MAAŞ ALAN GAZETECİLER KİM?
İnce’den Yanardağ’a yaylım ateşi! İNCE'DEN YANARDAĞ'A YAYLIM ATEŞİ!
İnce’nin iddialarına CHP ve İYİ Parti neden sessiz? İNCE'NİN İDDİALARINA CHP VE İYİ PARTİ NEDEN SESSİZ?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA