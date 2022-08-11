Muharrem İnce'den "düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele 1'in her ay düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den para aldığını öne sürdü. Kendisi ile ilgili haber yaptıklarında ise maaşları ile tehdit edildiğini iddia etti. CHP'den düzenli maaş alan gazeteciler kim? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İki partinin; Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıklayan Muharrem İnce, "CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim" dedi.
YANARDAĞ'DAN İNCE'YE: BURUŞTURUP ATTILAR
İnce'nin açıklamalarına yanıt veren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" dedi.
İNCE'DEN SALVOLAR: SEN MANGIRSIN MANGIR
Gelişme üzerine bir video yayımlayan İnce, Yanardağ'a oldukça sert ifadelerle yüklendi.
Eline 200 lira alan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"
Sözlerinin devamında CHP ve İYİ Parti'den para aldığı iddiasını sürdüren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" diyerek sözlerini noktaladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri ysk'nın elinde de yok" açıklamsı. memleket partisi genel başkanı muharrem ince'nin, " krt, tele 1, halk tv'de chp ve iyi parti'den düzenli maaş alanlar var" iddiası
CHP ve İP muhalif medyayı fonluyor mu? CHP'den maaş alan gazeteciler kim? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MALUMUN İLAMI
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Aslında bu malumun ilamı. Uzun süredir konuşulan bir şeydi. Farklı kesimler de bunu açıkladı. Mesela gazeteci Şaban Sevinç Halk TV Genel Müdürü'yken sırf Muharrem İnce'nin mitinglerini veriyorum diye bana CHP'den müdahale geldi dedi. Niye CHP öyle bir yere müdahale ediyor çünkü finanse ediyor.
Ondan sonra Mustafa Kemal Çiçek, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı 6-7 milyonluk hazine yardımının tamamı PR anket ve medyaya gidiyor dedi. Bunlar zaten konuşuluyordu fakat Muharrem İnce gibi uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan partide Grup Başkanvekilliği yapmış partinin cumhurbaşkanı adayı olmuş bir ismin söylemesi çok daha kıymetli ve önemli.
Bunlar finanse ettiği için bana da ambargo koyuyorlar diyor. Benim bu kanallarda gölgem bile çıkamaz kesin talimat var hiçbir şekilde görmeyeceksiniz diyorlar finanse ettikleri için. Şimdi İYİ Parti'nin de finanse ettiğini söylüyor. Sadece CHP değil İP'in de finanse ettiğini söylüyor bu yeni bir durum.
Sabah akşam kılıç sallayıp temiz siyaset temiz medya diye buyursun açıklasın Muharrem İnce meydan okuyor çıksın karşıma böyle değil desin diyor.
CHP SEÇMENLERİ FİŞLİYOR MU?
YSK Başkanı ile görüştüm. Bizim elimizde seçmen kütüklerine dair henüz bilgi yok dedi. Faik Öztrak'ın söylediği hiçbir şey doğru değil. Neyle karşılaştırıyorsun? YSK bilgi vermiyor.
KILIÇDAROĞLU'NA KRİTİK SORULAR
Sayın Kılıçdaroğlu neyi kast etti? YSK'nın elinde olmayıp sizin elinizde olan belge ne olabilir? Nasıl elde ettiniz? Kişisel bilgiler sizin ne işinize yarıyor? Bunların cevabı şu ana kadar yok.
BU İDDİALARIN ÜZERİNE YATILAMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar: Eklemeli gazeteciler vardı şimdi artık fonlamalı gazeteciler var ne yazık ki medyamızda bu üzüntü verici bir şey. Eğer gazeteci bir siyasal parti tarafından fonlanıyorsa bu gazetecinin yorumlarında haberlerinde dürüstlük kuralından doğruluk kuralından uzaklaştığını kuşkusuz ki çok rahatlıkla ifade etmemiz mümkündür. Muharrem İnce öyle herhangi bir isim değildir Türk siyasetinde önemli bir isimdir. CHP tarafından da cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmiş bir isimdir.
Doğal olarak da böyle bir ismin iddialarının çok ciddiye alınarak tartışılması gerekir bu iddiaların üzerine yatılamaz. Bu iddialar önemli iddialardır.
İNCE'YE UYGULANAN SUSKUNLUK SARMALI
Uygulanan bir suskunluk sarmalı vardır. İletişim kuramları arasında önemli bir kuramdır. Yok var sayarsınız sesinizi hiçbir şekilde duyurmazsınız o ne derse desin hiçbir tartışmaya girmezsiniz kamuoyunun artık onu unutmasını temin etmeye uğraşırsınız. Muharrem İnce'ye bu uzun süreden beri fonlanan medya tarafından yapılan bir şeydir. Etkisini sıfırlamak için yapılan bir husustur.
Fonlanan medya gruplarının açıklanması lazım. Bu değirmenin suyu nereden dönüyor? Bunan adı gazetecilik değildir olsa olsa fonculuk olur.
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