YKS tercih sonuçları için kritik saatler! ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Geçen yıl 164 bin olan boş kontenjan sayısı bu yıl 13 bine kadar düştü." dedi.
Üniversite eğitimi alma hayaliyle sınava katılan ve ardından puanlarına uygun yerleştirme listelerini hazırlayan adayların gözü artık resmen YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi.
ÖSYM sonuç tarihi vermezken üniversite kayıtlarının gerçekleşeceği tarihi duyurmuş ve 22 Ağustos tarihini işaret etmişti.
Bu tarihe kısa süre kala YKS tercih sonuçlarının da kısa zamanda açıklanması beklentisi doğdu. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2022 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasında. 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yaptıktan hemen sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Sonuçların bugün açıklandı.
BOŞ KONTENJAN 13 BİNE KADAR DÜŞTÜ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu belirtti.
YÖK Başkanı Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YKS'de baraj puanı uygulamasının sonlandırılmasıyla adayların baraj kaygısı ve baskısı olmadan sınava odaklanma imkanı yaşadığını belirten Özvar, barajın kaldırılmasıyla üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığını ifade etti.
Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın üniversite sınavına başvuru yaptığını hatırlatan Özvar, bu yıl ise 3 milyon 243 bin 425 adayın sınava başvurduğunu kaydetti. Başvuranların sayısındaki artışın aldıkları kararların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirten Özvar, "Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir" dedi.
"BU YIL BOŞ KONTENJAN SAYISI 13 BİNE DÜŞTÜ"
Özvar, şöyle devam etti:
"Ayrıca, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir. Bu veriler, rasyonel bir planlama yapılması durumunda, arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasının mümkün olduğunu göstermektedir."
Korona virüs pandemi sürecinin sonrasında, üniversiteye yerleşen adayların sayısının artmasının olumlu sonuçları olacağına canı gönülden inandığını not düşen Özvar, yükseköğretimde yer almanın sosyal, kültürel ve ekonomik pek çok katkısının bulunduğunun kabul edilir bir gerçek olduğunu kaydetti. Özvar, yeni dönemde üniversiteye yerleşen adayları tebrik etti.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS tercih sonuçları için tüm gözler ÖSYM AİS ekranına çevrilmiş durumda. Üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyuruldu. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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