Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ’ın ’mangır’ itirafına CHP ve İYİ Parti neden sessiz? Maaşa bağlanan gazeteciler kimler?

SONUNDA İTİRAF ETTİ

İnce'nin daha sonra Merdan Yanardağ'a "Şerefin varsa CHP'den para almadığına yemin et" çıkışı geldi. Bu açıklamanın ardından Merdan Yanardağ adeta ölü taklidi yaptı. Ancak 2 gün sonra ekrana çıkan Yanardağ "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN SES YOK

Merdan Yanardağ'ın İnce'nin iddialarını doğrulamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP ve İYİ Parti'de ise sessizlik hakim. Gündemi sarsan olayla ilgili hiçbir şey olmamış gibi davranan iki ortak büyük tepki çekti.