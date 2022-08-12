Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ'ın 'mangır' itirafına CHP ve İYİ Parti neden sessiz? Maaşa bağlanan gazeteciler kimler?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Tele-1, KRT ve Halk TV'nin CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyor" iddiası muhalefet ile medya arasındaki para ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Muharrem İnce'nin iddiasına günler sonra yanıt veren Merdan Yanardağ, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." itirafında bulundu. Tartışma büyürken, İnce'nin iddialarına CHP ve İYİ Parti sessiz. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce sansürcü CHP medyasını ifşa ettikten sonra kendisine saldıranlar olunca isim isim de ifşaatlarını sürdürdü. Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sert bir cevap veren İnce başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve ilgili kanalların adeta 3 maymunu oynamasına neden olan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar;
MAAŞLI-TEHDİTLİ CHP YANDAŞLIĞI OLAYI
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim." dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, "Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Bugün bir Tweet atmış demiş ki 'Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru." dedi.
"UYANIK ÖNCE BUNU AÇIKLA" DEDİ
Söz konusu kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını söylediği Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını ifade eden Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
SONUNDA İTİRAF ETTİ
İnce'nin daha sonra Merdan Yanardağ'a "Şerefin varsa CHP'den para almadığına yemin et" çıkışı geldi. Bu açıklamanın ardından Merdan Yanardağ adeta ölü taklidi yaptı. Ancak 2 gün sonra ekrana çıkan Yanardağ "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi.
CHP VE İYİ PARTİ'DEN SES YOK
Merdan Yanardağ'ın İnce'nin iddialarını doğrulamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP ve İYİ Parti'de ise sessizlik hakim. Gündemi sarsan olayla ilgili hiçbir şey olmamış gibi davranan iki ortak büyük tepki çekti.
"İNCE SIRADAN BİR İSİM DEĞİL! AÇIKLAMA YAPILMALI"
A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Zakir Avşar "Muharrem İnce sıradan bir isim değil. Siyasette uzun süredir olan ve CHP'nin içerisinde yıllarca siyaset yapan bir isim. Bunların mutlaka açıklığa kavuşması gerekir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?
- Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar
- ÖSYM son dakika: YKS tercihleri için kritik gün! 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?
- DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...
- Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 12 Ağustos atama kararları isim listesi: 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen ve terfi edenler kimler?
- Son dakika: Çorum'da deprem! 12 Ağustos AFAD son depremler listesi: Çorum depremi merkez üssü
- YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?
- ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?
- YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?