Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi! 'CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar' polemiği büyüyor: Sen mangırsın
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını açıkladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın kendisi hakkındaki, "Sistem, İnce'yi buruşturup attı" sözlerine tepki gösteren İnce, "Sen mangırsın, mangır! Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisi ve ittifak ortakları İYİ Parti'yi eleştirdi.
YANARDAĞ'DAN İNCE'YE: BURUŞTURUP ATTILAR
İnce'nin açıklamalarına yanıt veren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" dedi.
İNCE'DEN SALVOLAR: SEN MANGIRSIN MANGIR
Gelişme üzerine bir video yayımlayan İnce, Yanardağ'a oldukça sert ifadelerle yüklendi.
Eline 200 lira alan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"
Sözlerinin devamında CHP ve İYİ Parti'den para aldığı iddiasını sürdüren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" diyerek sözlerini noktaladı.
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