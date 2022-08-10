Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi! ’CHP ve İYİ Parti’den para alıyorlar’ polemiği büyüyor: Sen mangırsın

Eline 200 lira alan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.