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Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi! 'CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar' polemiği büyüyor: Sen mangırsın

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi! ’CHP ve İYİ Parti’den para alıyorlar’ polemiği büyüyor: Sen mangırsın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP tarafından fonlandığını açıkladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sert sözlerle hedef aldı. Yanardağ'ın kendisi hakkındaki, "Sistem, İnce'yi buruşturup attı" sözlerine tepki gösteren İnce, "Sen mangırsın, mangır! Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisi ve ittifak ortakları İYİ Parti'yi eleştirdi.

CHP VE İYİ PARTİ FONLUYOR

İki partinin; Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıklayan İnce, "CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim" dedi.

YANARDAĞ'DAN İNCE'YE: BURUŞTURUP ATTILAR

İnce'nin açıklamalarına yanıt veren Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Sistem, Muharrem İnce'yi buruşturup attı" dedi.

İNCE'DEN SALVOLAR: SEN MANGIRSIN MANGIR

Gelişme üzerine bir video yayımlayan İnce, Yanardağ'a oldukça sert ifadelerle yüklendi.

Eline 200 lira alan İnce, "Bu zat kendine 'gazeteci' diyor. Demiş ki, İnce'yi sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, bu doğru. Bakın bu 200 lira. Bu 2018'deki İnce, buruşturun yine İnce. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim milletimiz bizi ütüler yine düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın" dedi.

"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET PARA ALMADIĞINA"

Sözlerinin devamında CHP ve İYİ Parti'den para aldığı iddiasını sürdüren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına ya da alıyorsan kaç para alıyorsun onu açıkla! Uyanık!" diyerek sözlerini noktaladı.

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