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Berkan Oral, Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle küfür etmişti! Babası CHP’li çıkan Berkan Oral’dan pes dedirten açıklama!

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Berkan Oral, Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle küfür etmişti! Babası CHP’li çıkan Berkan Oral’dan pes dedirten açıklama!

Dün Ülker Stadyumu’nda oynan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Kadıköy'deki bir mekanda izleyen taraftarlar Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Başkan Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı. Bu skandal sonrası gelen tepkiler üzerine paylaşım yapan Berkan Oral'ın sözleri pes dedirtti. Diğer yandan Berkan Oral'ın düğününe Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li yöneticilerin katıldığı öğrenildi. Diğer yandan Başsavcılık tarafından olaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi ve karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Maç öncesi Kadıköy'de buluşan bir grup taraftar ise mekanlarda yemek yedi. Ancak bu sırada alkol alan bazı taraftarlar, Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak ifadelerle hakaretler etti. Skandal örüntüler ise sosyal medyaya yüklendi.

KÜFÜR EDENLERDEN BERKAN ORAL'IN BABASI CHP'Lİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını silen Oral, "Adım ve resimlerim iznim dışında kullanılarak, sosyal medyada bir takım sayfalarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şık olmayan söylemlerde bulunduğum yönünde gerçek dışı paylaşım yapılmaktadır.

Bu tür paylaşımlar yaparak, şahsımı haksız yere hedef gösteren, şahsıma ve aile üyelerime hakarette bulunanlar, bu doğrultuda yorum yapanlar hakkında yasal haklarımı kullanacağım. Benim herhangi bir kişiye, herhangi bir siyasetçiye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretim veya kötü sözüm söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİMLER DÜĞÜNÜNE KATILDI

Ayrıca Berkan Oral'ın düğününe; Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Engin Altay gibi CHP'nin yöneticilerin katıldığı da ortaya çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR İDDİASI

Öte yandan Avcılar'da oturan Oral'ın CHP'li Avcılar Belediyesinde çalıştığı iddia edildi.

Diğer taraftan Berkan Oral'a sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o yorumlardan birkaçı:

"Biraz delikanlı olun biraz..."

"Öyle sayın Cumhurbaşkanım demesini öğretirler adama bi günde"

"Ne geçti eline? Ne kazandın!?"

"Videonun tamamı senin profilinden çıkıyor, 5 yıldır sıfır kupa alan yönetime zerre sesiniz çıkmaz ancak ülkenin cumhurbaşkanına seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret edin..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Başkan Erdoğan'a hakaretle ilgili açıklama geldi.

Hamza Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir" ifadelerine yer verdi.

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