Berkan Oral, Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle küfür etmişti! Babası CHP’li çıkan Berkan Oral’dan pes dedirten açıklama!

Bu tür paylaşımlar yaparak, şahsımı haksız yere hedef gösteren, şahsıma ve aile üyelerime hakarette bulunanlar, bu doğrultuda yorum yapanlar hakkında yasal haklarımı kullanacağım. Benim herhangi bir kişiye, herhangi bir siyasetçiye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretim veya kötü sözüm söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.