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Akdeniz'in efendisi Erdoğan! İtalyan basınından Türkiye'nin diplomatik başarılarına ilişkin övgü dolu sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Akdeniz’in efendisi Erdoğan! İtalyan basınından Türkiye’nin diplomatik başarılarına ilişkin övgü dolu sözler

Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olarak Mskova ile Kiev arasında yaşanan gerginliğe yönelik katkı sağladığı barış çabası Avrupa ülkelerinin de giderek dikkatini çekiyor. İtalyan medyasında çıkan haberde Başkan Erdoğan'a yönelik "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlığıyla yayınlanan yazıda Erdoğan’ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa’yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.

NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova-Kiev hattında tarafsız konumuyla barış için çaba göstermesi, Avrupa'nın dikkatini çekiyor. İtalya basınından Italia Oggi'de yer alan analizdeki ifadeler, bu durumun özeti niteliğinde.

"AKDENİZ'İN EFENDİSİ"

"Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye, NATO'da Rusya'ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." denildi.

RUSYA VE UKRAYNA İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ankara'nın, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürdüğü anımsatılarak, "Öte yandan Ukrayna'ya İHA tedarik ediyor ve (Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin teşekkürlerini alıyor." ifadesi kullanıldı.

"HERKESLE DİYALOG KURABİLİYOR"

Türkiye'nin, Suriye krizinin çözümü konusunda "başrol oyuncusu" haline geldiği de anlatılırken, "Bu şekilde herkesle diyalog kurabiliyor. Orta Doğu'nun çetrefilli meselelerinde yer alıyor." tespitine yer verildi.

AVRUPA'YI DÜŞÜNMEYE SEVK ETTİ

Yazıda ayrıca, ülke dışındaki girişimlerinde de kararlı tutum sergileyen Erdoğan'ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa'yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.

"AVRUPA TEPKİ VERMEKTEN ACİZ"

Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa'nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.

"AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK ORDUYU DAHİ BİR ARAYA GETİREMEDİ"

2025 yılında 90 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirirken ve Akdeniz'de belirleyici hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir orduyu dahi bir araya getirmeyi başaramadığına vurgu yapıldı.

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