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Son dakika: İstanbul'da “rüşvet” skandal! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: İstanbul’da “rüşvet” skandal! CHP’li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı

Son dakika haberi... CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personellerinin, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe- Slovacko maçı öncesi seyyar satıcılardan rüşvet toplayacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Baskında, belediye görevlisi 2 kişi gözaltına alındı.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet aldıkları belirlenen Kadıköy Belediyesinde görevli 2 zabıta, suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce "örgütlü olarak rüşvet almak" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından hakkında adli işlem yapılan bir personelin de arasında yer aldığı Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin, 4 Ağustos'ta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, stadyum ve çevresinde gerekli emniyet tedbiri aldı. Çalışma sonucu, seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine belediyede görevli 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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