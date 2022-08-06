Son dakika: İstanbul’da “rüşvet” skandal! CHP’li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce "örgütlü olarak rüşvet almak" ve "rüşvete aracılık etmek" suçlarından hakkında adli işlem yapılan bir personelin de arasında yer aldığı Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin, 4 Ağustos'ta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları belirlendi.