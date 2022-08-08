CHP'li Recep Gürkan kürsüye davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Edirne Belediye Başkanı Cemal Gürkan, kentte düzenlenen bir etkinlikte, kürsüye davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Edirne'de "Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması" isimli etkinliğe katıldı.
Törende söz alan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Cemal Gürkan, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.
KÜRSÜYE 'SAYIN CUMHURBAŞKANIM' DİYEREK ÇAĞIRDI
Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağını öne süren Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye davette bulundu.
Yaşananlar sonrası istifini bozmayan Kılıçdaroğlu, kürsüye doğru yürüdü.
CHP'LİLERDEN ART ARDA 'ADAYLIK' İTİRAFI
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li bir vekil ile konuştuğunu ve Kılıçdaroğlu'nun bu vekile aday olacağını açıkladığını duymuştu.
Yarkadaş, "Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu. Altılı masanın aday tarifine harfiyen uyduğunu vurgulayan Ağbaba, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz hiç kuşkusuz." diye konuşmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu. İddialı bir çıkış yapan Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." demişti.
KILIÇDAROĞLU "ÖNÜMDEN ÇEKİLİN" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda önümden çekilin" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okumasına Ekrem İmamoğlu, meydanlardan rest çekmişti. Gelişme sonrası parti içerisinden İmamoğlu'na olan tepkiler yükselmiş, tatil skandalı sonrasında da adaylığının üzeri çizilmişti.
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