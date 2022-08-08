CHP’li Recep Gürkan kürsüye davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

CHP'LİLERDEN ART ARDA 'ADAYLIK' İTİRAFI

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li bir vekil ile konuştuğunu ve Kılıçdaroğlu'nun bu vekile aday olacağını açıkladığını duymuştu.

Yarkadaş, "Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor." ifadelerini kullanmıştı.