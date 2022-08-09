09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de

Son dakika | Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan Akkuyu NGS’de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA