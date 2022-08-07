Eski CHP’li Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den 6’lı masa tepkisi! 6 artı 1 değil Cumhur İttifakı derim

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ne geçmiş, bir süre sonra bu partiden de istifa ederek Bağımsız İzmir Milletvekili olmuştu. Çelebi, 2 Temmuz 2022'de ise sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu belirtmişti.