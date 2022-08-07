Eski CHP'li Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masa tepkisi! 6 artı 1 değil Cumhur İttifakı derim
CHP'nin geldiği son duruma tepki gösterenlerden biri de partiden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Cumhur İttifakı'nın daha güvenilir olduğunu belirten Çelebi yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı." ifadelerine yer verdi. Eski CHP'li Çelebi 6'lı masaya 20 sorusunu da yineledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ne geçmiş, bir süre sonra bu partiden de istifa ederek Bağımsız İzmir Milletvekili olmuştu. Çelebi, 2 Temmuz 2022'de ise sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu belirtmişti.
"SİYASETİ BIRAKSAM DA 6+1 DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI DERİM!"
Gündeme bomba gibi düşen 20 sorudan sonra Çelebi, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor. Çelebi, yeni açıklamasında "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.
Çelebi sosyal medya hesabından şu cümleleri kullandı: "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"
"BABACANLARA KARŞI MÜCADELEM KESİNTİSİZ SÜRECEKTİR"
Çelebi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan hakkında açıklamalar yaparak, "Ali Tatar, Cem Çakmak, Murat Özenalp ve tüm kumpas şehitlerimizin dün sesiydim, yarın da olacağım. KHK'lar üzerinden FETÖ'ye alan açmak isteyenlere, 'Kumpas davaları yeniden açacağım' diyen Babacanlara karşı mücadelem kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.
"'MİLLİ BİRLİK' ŞARTTIR. BUNA HER TÜRLÜ KATKIYI SUNARIM"
Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. -PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. -Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" diye yazdı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK!"
Sözlerini sosyal medyadan sürdüren Çelebi, FETÖ'nün darbe girişimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi çoğu kişinin katledileceğinin belirterek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" dedi.
ALTILI MASAYA SORDUĞU 20 SORUYU YENİDEN PAYLAŞTI
Çelebi, 2 Temmuz 2022'de sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik sorduğu 20 sorunun cevap bulmadığını sosyal medyadan ifade ederek, "6'lı masanın aylardır cevaplayamadığı 20 soru! Takım tutma değil ilke tutma zamanıdır. Aslolan devlettir, millettir!" ifadelerini kullandı. Ve altılı masaya sorduğu soruları yeniden paylaştı.
Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:
1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.
2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?
3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?
4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?
5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?
6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?
7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?
8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?
9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?
10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?
11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?
12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?
13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?
14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?
15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?
16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?
17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?
18-Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?
19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?
20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı! Koruması darp etti | O anlar böyle ekrana yansıdı
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?