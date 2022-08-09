09 Ağustos 2022, Salı
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CHP'li Berkan Oral'dan Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle küfür!
Dün Ülker Stadyumu’nda oynan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını Kadıköy'deki bir mekanda izleyen taraftarlar Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. Başkan Erdoğan'a küfür eden kişilerden birinin CHP Avcılar teşkilatının önemli isimleri arasında yer alan iş adamı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı. Bu skandal sonrası gelen tepkiler üzerine paylaşım yapan Berkan Oral'ın sözleri pes dedirtti. Diğer yandan Berkan Oral'ın düğününe Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li yöneticilerin katıldığı öğrenildi. Diğer yandan Başsavcılık tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.