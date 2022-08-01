HDP'den ittifak ortaklarına rest: Akşener ve Yavaş'a oy yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı söylentilerine, CHP'lilerin tepki göstermesi sonrası Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkmış, ittifakın diğer kanadı İYİ Parti'liler ise Meral Akşener'in aday olması gerektiğini dile getirmişti. HDP'li Ziya Pir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortaklarına adaylık hususunda gözdağı verdi. Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı net şekilde kapatan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" dedi.
Önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhalefet kanadının adayının kim olacağı, HDP'nin de dışarıdan destek verdiği altılı masayı karıştırdı.
ALTILI MASADAKİ 'ADAYLIK' KAVGASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti, adaylık için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. CHP içerisinde karışıklığa neden olan gelişmeler sonrasında Kılıçdaroğlu, "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" diyerek belediye başkanlarına adaylık kapısını kapatmıştı.
İYİ Parti kanadı, söz konusu gelişmeler üzerine adaylık için Meral Akşener'i işaret etmiş, Akşener ise 'başbakan olmak istediği için' adaylığı reddetmişti.
Seçimlere bir yıldan az bir süre kala, altılı masadaki kriz daha da derinleşti.
HDP'DEN YAVAŞ VE AKŞENER'E REST: OY ALAMAZSINIZ
HDP'li Ziya Pir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortaklarına adaylık hususunda gözdağı verdi.
Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı net şekilde kapatan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" dedi.
HDP YAVAŞ'I İSTEMİYOR
HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." demişti.
Türk'ün açıklamalarına destek veren HDP Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kendilerinden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirmiş, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini kullanmıştı.
AKŞENER'E DE KAPIYI KAPATTILAR: DAHA FAZLA KADIN OLSUN
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediklerini ifade eden HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuşmuştu.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına gözdağı vermiş, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor." demişti.
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