HDP’den ittifak ortaklarına rest: Akşener ve Yavaş’a oy yok

HDP YAVAŞ'I İSTEMİYOR

HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." demişti.

Türk'ün açıklamalarına destek veren HDP Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kendilerinden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirmiş, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini kullanmıştı.