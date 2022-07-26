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HDP'den CHP'ye ayar: Talihsizlik olarak değerlendiriyoruz

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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HDP’den CHP’ye ayar: Talihsizlik olarak değerlendiriyoruz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP tarafından TBMM'ye sunulan olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin konuştu. İttifak ortaklarının 'siyasi nezaket kurallarına' uygun davranmadığını söyleyen Beştaş, "Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz." diyerek ayar verdi.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını duyurdu.

HDP'DEN CHP'YE AYAR: İLETİŞİME GEÇMEDİLER

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.

"CHP'NİN YAPTIĞI TALİHSİZLİK"

İletişim konusunda bir teşebbüs olmadığını vurgulayan Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.

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