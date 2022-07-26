HDP’den CHP’ye ayar: Talihsizlik olarak değerlendiriyoruz

"CHP'NİN YAPTIĞI TALİHSİZLİK"

İletişim konusunda bir teşebbüs olmadığını vurgulayan Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.