HDP'den CHP'ye ayar: Talihsizlik olarak değerlendiriyoruz
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP tarafından TBMM'ye sunulan olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin konuştu. İttifak ortaklarının 'siyasi nezaket kurallarına' uygun davranmadığını söyleyen Beştaş, "Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz." diyerek ayar verdi.
HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını duyurdu.
HDP'DEN CHP'YE AYAR: İLETİŞİME GEÇMEDİLER
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.
"CHP'NİN YAPTIĞI TALİHSİZLİK"
İletişim konusunda bir teşebbüs olmadığını vurgulayan Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaş şartı aranmıyor! 25 yıl evli kalan hiç çalışmamış kadınlara emeklilik fırsatı artı 4.688 TL maaş! Başvuru yapan Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle...
- Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
- Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?
- 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...
- Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı ne zaman, hangi gün? FED faiz kararı ne olur?
- 24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar
- Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?