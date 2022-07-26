İtirafçı HDP’li Selahattin Demirtaş’ın yalanını çökertti!





DURAN KALKAN, GARA'YA GEÇİP KOBANİ OLAYLARINI YÖNETTİ

Kerem Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, tanık PKK üyesi, "Duran Kalkan, Zap'taki Zindan konferansından sonra, sizin yaptığınız çağrının ardından kısa bir süre sonra, belki bir gün belki bir gece esnasında Zap alanından direkt Gara alanına geçiyor. Çağrınız sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN