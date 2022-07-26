İtirafçı HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını çökertti!
Kobani olaylarıyla ilgili yargılandığı davada halkı sokağa çağırmak için kimseden talimat almadığı yalanını sürekli tekrarlayan Selahattin Demirtaş, tanık olarak dinlenen itirafçının ifadeleriyle köşeye sıkıştı. Gerçeklerle yüzleşmenin şokunu yaşayan Demirtaş, itirafçıya ‘Tamam, anladım Kerem bey, teşekkürler’ demek zorunda kaldı. Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Gökalp, elebaşı Duran Kalkan'ın Gara'da Kobani olaylarını yönettiğini itiraf etti.
PKK'da 14 yıl kalan ve Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini de yürüten Kerem Gökalp, Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu 6-8 Ekim Kobani olayları davasında köşeye sıkıştırdı. Teslim olduktan sonra tanık olarak dinlenen Gökalp, Demirtaş'ın olaylar öncesindeki açıklaması sırasında yanında bulunan Kamuran Yüksek'in Zap kampından aldığı talimatı Demirtaş'a ilettiğini söyledi.
30 Eylül 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentine gitti. Daha sonra Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda 6 Ekim 2014'te HDP binasında açıklama yaparak, Kobani için halkı sokağa çıkmaya ve çıkanlara da destek vermeye çağırdı.
KAMURAN YÜKSEK
Demirtaş halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunarak, "Halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte önemli bir isim PKK'dan kaçarak teslim oldu.
PKK'DAN KAÇTI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
14 yıl terör örgütünde faaliyet gösteren, örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini yürüten ve aynı zamanda 7 kişilik Bilim Aydınlanma Komitesi üyesi olan Kerem Gökalp teslim olup önemli itiraflarda bulundu. Gökalp, Kobani soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra Kobani davasında tanık olarak dinlendi. Gökalp, bir süre önce görülen duruşmada önemli bilgiler aktarırken HDP'li Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Örgüt üyesi Gökalp, 3 kişinin örgütün ZAP alanında faaliyet gösterirken yanına geldiğini, orada PKK'nın Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek'in de bulunduğu, Yüksek'in alelacele Zap alanındaki Zindan konferansından çıkarılarak Selahattin Demirtaş'ın yanına gönderildiğini söyledi.
'TAMAM, ANLADIM KEREM BEY'
Gökalp, Demirtaş'ın 30 Eylül 2014'te Kobani olayları başlamadan önce Mürşitpınar Sınır Kapası'nda açıklama yaparken yanında olan Kamuran Yüksek'in PKK'nın Kobani olaylarının talimatını kendisine ileten isimlerden olduğunu söyledi. Kısa süreli şok yaşayan Demirtaş, sorduğu sorulara da cevabını alınca "Tamam, anladım, çok teşekkür ediyorum Kerem bey" dedi.
DURAN KALKAN, GARA'YA GEÇİP KOBANİ OLAYLARINI YÖNETTİ
Kerem Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, tanık PKK üyesi, "Duran Kalkan, Zap'taki Zindan konferansından sonra, sizin yaptığınız çağrının ardından kısa bir süre sonra, belki bir gün belki bir gece esnasında Zap alanından direkt Gara alanına geçiyor. Çağrınız sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- PTT personel alımı başvuru: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
- Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?
- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?
- Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?