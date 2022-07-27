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HDP ile CHP'nin 'olağanüstü toplantı' kavgasında yeni perde: Tutumunuzu değiştirin

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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HDP ile CHP’nin ’olağanüstü toplantı’ kavgasında yeni perde: Tutumunuzu değiştirin

CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi maksadıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ittifak ortakları HDP'den olumsuz yanıt gelmiş, HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmıyor" diyerek tepki göstermişti. Gelişme üzerine bugün bir açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Bu nezaketi Zaho ve Suruç meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur." ifadelerini kullandı.

CHP, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi maksadıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP tarafından TBMM'ye sunulan olağanüstü toplantı çağrısı sonrasında ittifak ortaklarını hedef alarak, "Siyasi nezaket kurallarına uygun davranmıyorlar" demişti. Beştaş, "Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz." diyerek CHP'ye ayar vermişti.

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İttifak ortaklarının kendilerini hedef alan açıklamalarına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin tutumuna ilişkin, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi" dedi.

"SİYASİ NEZAKETTEN BAHSEDENLERE SÖYLÜYORUM"

HDP'nin geçen yazılı açıklama ile Meclis'in olağanüstü toplanmasını istediğini söyleyen Özel, "Siyasi nezaketten bahsedenlere söylüyorum. Geçen hafta HDP, Zaho'da turistik bölgede yaşanan kayıplarla ilgili yeterli imzası ve 120 milletvekili olmadığı için başka bir yetkiyi kullanarak Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. HDP diğer grupları aradı mı bu konuda" diye konuştu.

"HDP TUTUMUNU DEĞİŞTİRİRSE ÇOK KIYMETLİ OLUR"

TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında 200 milletvekilinin olup olmayacağı yönündeki soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Ben bütün milletvekilleri için söylüyorum ama HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur. Biz açık ve vicdani bir çağrı yaptık. Bu çağrının karşılık bulacağını düşünüyoruz."

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