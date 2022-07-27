HDP ile CHP’nin ’olağanüstü toplantı’ kavgasında yeni perde: Tutumunuzu değiştirin

"HDP TUTUMUNU DEĞİŞTİRİRSE ÇOK KIYMETLİ OLUR"



TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında 200 milletvekilinin olup olmayacağı yönündeki soruya Özel, şu yanıtı verdi:



"Ben bütün milletvekilleri için söylüyorum ama HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur. Biz açık ve vicdani bir çağrı yaptık. Bu çağrının karşılık bulacağını düşünüyoruz."

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